Un beau succès pour les Élites

Très heureux du succès obtenu, le président de l'organisation, Michel Simard, a d'ailleurs déjà confirmé que le tournoi de golf serait de retour l'an prochain. «La dernière fois qu'on avait tenu un tournoi de golf, c'était lors du 25e anniversaire des Élites et on n'en avait pas refait d'autres par la suite. On a recommencé à en tenir un cette année et on a décidé qu'il se tiendrait tous les ans», a indiqué Michel Simard.

Le tournoi affichait complet et l'objectif d'amasser 10 000 $ a été atteint, à la grande satisfaction du comité organisateur. «On est vraiment très, très contents. De plus, on a eu plusieurs commentaires positifs», ajoute le président en soulignant la présence des joueurs des Élites durant l'événement. Ces derniers ont d'ailleurs été présentés aux convives lors du souper qui a suivi. Plusieurs personnalités du hockey régional et provincial étaient présentes, dont le vice-président de la Ligue de hockey midget AAA du Québec, Robert Lalonde.

Mentionnons enfin que l'annonce concernant l'attribution du Challenge midget AAA devrait se faire d'ici deux semaines. Outre les Élites de Jonquière, trois autres organisations sont sur les rangs pour l'obtention de ce tournoi, soit le Blizzard du Séminaire Saint-François de Québec, les Grenadiers de Châteauguay et l'Intrépide de Gatineau. L'heureuse élue aura le mandat de présenter le tournoi annuel pour une période de quatre ans à compter de 2018.