Des leçons pour les Élites

« Ils sont revenus avec une confiance et ils reviennent avec de bonnes intentions, a-t-il noté. Ils veulent bien faire et ils veulent travailler fort. Leur état d'esprit est à la bonne place et ils ont l'équipe à coeur. Ils n'ont pas uniquement leurs performances personnelles en tête, ils pensent aussi aux succès de l'équipe. »

« Si on peut devenir constant dans nos forces, on va être capable de faire partie des bonnes équipes de la ligue, a fait remarquer l'entraîneur. On a généré beaucoup d'offensive en ayant une moyenne de près de 50 lancers par match. Maintenant, il faut vraiment travailler sur nos responsabilités défensives et sur nos phases de jeu sans la rondelle. C'est surtout dans ces situations que la concentration a fait défaut pendant les deux premiers matchs. »

« Ce qu'on a vu dimanche, on le voit souvent en début de saison, c'est-à-dire qu'on pensait que ça allait être facile après notre première période, a indiqué l'entraîneur-chef Steve Thériault, en entrevue téléphonique lundi. Une équipe comme Amos va toujours travailler et elle vient souvent créer des surprises ici. Encore une fois, elle a su revenir et on a dû égaliser la marque en fin de match pour amasser un point.

La formation midget AAA dominait outrageusement ses adversaires dimanche après-midi au Foyer des loisirs d'Arvida. En avance 3-0 et un avantage de 23-6 dans la colonne des tirs au but, les Élites ont vu le tapis leur glisser sous le pied. Les Forestiers ont inscrit les quatre buts suivants et il a fallu un but de Charles Tremblay, son deuxième du match, pour créer l'égalité en toute fin de troisième. Les visiteurs ont finalement gagné 5-4 en tirs de barrage. Samedi, les Élites ont signé un gain de 8-5.

DAVE AINSLEY / Le joueur recrue Samuel Desrochers pouvait difficilement faire mieux à son premier contact avec la Ligue de hockey midget AAA du Québec. Samedi, l'attaquant de 15 ans a fait bouger les cordages trois fois dans une victoire des Élites de Jonquière 8-5 sur les Forestiers d'Amos au Foyer des Loisirs. Desrochers a ajouté un quatrième but à sa fiche, dimanche.Les Jonquiérois tiraient de l'arrière 3-2 en deuxième période quand le jeune homme s'est mis au travail, enfilant deux buts en moins de trois minutes pour redonner l'avance aux siens. Puis, en troisième, il a complété son tour du chapeau, confirmant du même coup la victoire des siens avec une belle manoeuvre en échappée, suivi d'un tir du revers. «On a deux jeunes de 15 ans avec Desrochers et Marc-Antoine Mercier, un défenseur, de noter l'entraîneur-chef Steve Thériault après le match de samedi. Les deux ont très bien fait ça pour un premier match midget AAA. Ils vont gagner en maturité encore plus, mais on voit leur potentiel. Ça va être intéressant de les voir se développer à travers des joueurs matures. On est très contents pour Sam et ses trois buts.

«Ce qu'on veut d'un 15 ans en début de saison, c'est qu'il travaille et qu'il applique les consignes. Le reste, on ne veut pas qu'il soit nerveux. On n'a pas d'attentes envers lui. On a plein de vétérans capables d'en prendre sur leurs épaules. Il doit seulement suivre la vague. C'est rassurant également de jouer avec des joueurs qui ont de l'expérience de la ligue», de laisser savoir Thériault dans son analyse de la rencontre.