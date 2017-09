Des Élites imposants physiquement

La formation jonquiéroise pourra miser sur une offensive bien nantie. « Au niveau de l'attaque, j'ai tous les joueurs que je veux sur l'avantage numérique et sur la première ligne offensive », mentionne le pilote de la formation jonquiéroise. Comme plusieurs sont de retour des camps du junior majeur, Thériault et ses adjoints vont surtout travailler à instaurer les meilleures combinaisons possible afin de créer une chimie rapidement. « On va se servir des premiers matchs pour trouver les meilleures combinaisons rapidement. Notre défi sera vraiment de former une chimie rapidement entre les joueurs. Nous visons à faire en sorte que les joueurs laissent de côté leur propres intérêts pour penser en fonction de l'équipe, en acceptant le rôle qui leur sera attribué. Avec la qualité d'individus qu'on a dans l'équipe, ça devrait se faire rapidement », mentionne Steve Thériault.

En défensive, l'alignement est jeune, en ce sens que plusieurs joueurs vivront leur première saison dans le midget AAA, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne s'en laisseront pas imposer physiquement. « Nous avons des jeunes de 6'3'' à 6'6'' à la défense. Oui ils sont jeunes, mais au niveau physique, on va être une équipe assez imposante physiquement, qui possédera quand même de la vitesse », soutient l'entraîneur-chef qui ne compte que deux joueurs de 15 ans, soit un attaquant et un défenseur, dans ses troupes.

Ce dernier se montre aussi confiant envers ses deux cerbères. Outre le vétéran Zachary Paradis, les Élites ont finalement profité de la dernière séance du repêchage particulier de lundi pour réclamer les services du gardien Samuel Richard, 16 ans, rendu disponible par les Riverains du Collège Charles-Lemoyne. « C'est un choix de 7e ronde de Rouyn-Noranda », ajoute Thériault à l'égard de Samuel Richard. « Nous sommes bien nantis devant le filet. On les a regardés aller cette semaine et on voit qu'il y a de la maturité devant le filet. C'est de bon augure cette saison, fait valoir Thériault. « Quant aux deux jeunes qui ont joué avec nous en fin de semaine (Hugo Bergeron du Collège Esther-Blondin et Raphaël Audet des Albatros de Rivière-du-Loup), ils ont été libérés même s'ils ont très bien fait. »

Profondeur

Les Élites ont aussi fait preuve de prévoyance en s'assurant de pouvoir compter sur une bonne relève dans leur structure intégrée, advenant que leurs propres joueurs soient appelés en renfort par leurs clubs junior majeur. « Sur 20 joueurs, je crois qu'il y a en 15 qui sont repêchés. On s'attend à ce que les joueurs soient rappelés à tout moment, surtout avec le début des camps professionnels et avec les blessures qui peuvent survenir durant la saison. C'est pourquoi on s'est gardé une profondeur au midget Espoir à Saguenay et sur la Côte-Nord. Le midget Espoir Saguenay va aligner cinq joueurs de 16 ans qui oeuvrent aux positions de gardiens de but, attaquants et défenseurs pour pouvoir nous donner un coup de main au besoin. »

Même les entraîneurs des autres niveaux de la structure intégrée seront mis à contribution. Steve Thériault sera de nouveau appuyé par Simon Tremblay (adjoint) et Nicolas Gauthier (entraîneur des gardiens), mais au lieu d'engager un 2e adjoint, les entraîneurs de la structure (midget Espoir, pee-wee, bantam AAA) seront mis à contribution pour donner un coup de main durant la semaine et lors des parties locales, en fonction de leurs disponibilités. « Ça aide à uniformiser l'enseignement et ça contribue à accroître le sentiment d'appartenance, en plus de leur permettre d'acquérir de l'expérience. »

Précisons que le match officiel du lancement de la saison locale des Élites est programmé pour dimanche, à 14 h.