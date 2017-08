Élites : Thériault satisfait de sa formation

Les deux gardiens obtenus vendredi pour un essai, soit Hugo Bergeron, 15 ans, du Phénix du Collège Esther-Blondin, et Raphaël Audet, 16 ans, des Albatros de Rivière-du-Loup, ont été à la hauteur des attentes. Le travail du duo a particulièrement été apprécié dans le match de samedi au Foyer des loisirs, alors que les locaux ont arraché une victoire de 2-1 aux Estacades de Trois-Rivières.

« On doit leur attribuer une bonne part du crédit dans les victoires que nous avons obtenues en fin de semaine, a commenté Steve Thériault. Surtout pour celle de samedi alors que les Estacades de Trois-Rivières ont dominé en termes de lancers au but et de temps de possession de la rondelle. Dimanche, ils se sont à nouveau partagé le travail et le jeune Audet, qui devait se faire valoir devant son ancienne équipe, a fait preuve d'une belle maturité. On sait qu'on a Zachary (Paradis) pour cette saison et on les a mis en attente », ajoute le pilote des Jonquiérois. Les dirigeants des Élites prendront une décision lors du repêchage de ce soir, à 17 h. « On veut s'assurer d'avoir les meilleurs éléments possible et nous allons regarder les options qui s'offrent à nous », poursuit Steve Thériault.

D'autre part, l'attaquant de 16 ans des Cantonniers de Magog, Édouard D'Ostie, a obtenu sa place pour le reste de la saison, mais pas Tommy Côté. Le défenseur de 15 ans des Estacades de Trois-Rivières a été retranché. « On est content de ce qu'on a vu, mais on aurait voulu qu'il soit meilleur avec la rondelle. Il n'a pas été en mesure de déloger l'un des défenseurs en poste », ajoute-t-il.

Retours

Presque tous les joueurs des Élites sont de retour de leurs camps junior majeur. Mathieu Boulianne a été retranché dimanche du camp des Wildcats de Moncton tandis que (le gardien) Zachary Paradis avait subi l e même sort quelques jours plus tôt. Samedi matin, les Saguenéens ont retranché Mikisiw Awashish, qui a d'ailleurs repris du service en fin de semaine, et Charles Tremblay, mais ce dernier n'a pas joué en raison d'une blessure. Quant à Gabriel Montreuil, Steve Thériault s'est dit déçu qu'il ait préféré aller jouer pour le Séminaire Saint-François. « Il avait confirmé son retour avec nous, mais comme il a été repêché par les Remparts de Québec et qu'il est de Québec, son entourage a pensé qu'il serait plus disponible pour les Remparts en allant jouer pour le Blizzard. »