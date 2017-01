Les Élites font plaisir à leurs partisans

«C'est une belle activité et c'est l'fun! Il s'est pris beaucoup de photos de jeunes en compagnie des joueurs et il y a eu des guerres de balles de neige», a mentionné le président des Élites, Michel Simard, avec un grand sourire. On a distribué environ 80 billets pour les cinq dernières parties locales aux parents qui accompagnaient les enfants, car les enfants assistent gratuitement aux matchs.»

«L'an passé, nous avions accueilli environ 120 personnes, mais il faisait froid. Cette année, il faisait beau et on ne devait pas être loin de 160», estime Carl Dufour. Ce dernier a souligné que l'activité a été organisée pour une deuxième année consécutive grâce à un partenariat entre les Élites, Ville de Saguenay et la Corporation économique du centre-ville d'Arvida.

Redonner aux partisans

Les Élites avaient toutes les raisons d'être d'excellente humeur. En plus du temps doux et des nombreux participants, ils avaient signé une troisième victoire consécutive la veille.

Pour le défenseur Hugo Savinsky, une activité comme celle de samedi permet de redonner aux partisans et/ou à la relève. Le #24 était accompagné des membres de sa famille pour l'occasion, soit son père et son frère ainsi que sa soeur Joli-Anne, 7 ans. Pour cette dernière, son grand frère était à l'évidence le meilleur et le plus fort, et elle patinait fièrement à ses côtés.

Le principal intéressé, lui, était ravi de pouvoir rencontrer les jeunes pour une deuxième année consécutive. «C'est le fun parce qu'on ne pense pas que ce sera populaire et il y a finalement tout le temps des jeunes. On les voit, quand on joue, qu'on leur fait plaisir. On joue pour eux. Je me mets à leur place et c'est sûr qu'à leur âge, j'aurais aimé avoir accès à des activités comme ça avec les Élites», soutient-il en se souvenant qu'il trouvait les midget bien grands quand il jouait dans le novice. « (Pour ma part), j'essaie de redonner un peu et c'est sûr que quand ils grandiront, ils vont vouloir faire partie des Élites», de conclure le gaillard de 17 ans.