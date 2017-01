Les Élites effectuent un beau retour

Les Jonquiérois avaient entamé l'année avec trois gains de suite, mais les moments de réjouissances se font plus rares depuis. Ils étaient dans une situation précaire après 20 minutes, tirant de l'arrière 2-0. Ils sont revenus en force par la suite pour gruger lentement le terrain perdu, terminant la rencontre avec 36 tirs. Mikisiw Awashish a d'abord inscrit les siens au pointage en fin de deuxième engagement, ce qui a été suivi de deux buts successifs en troisième, d'Olivier Charest et Carl-Olivier Guignard, ce qui plaçait les Élites en avance. Les locaux ont tenu le coup et le Félicinois Charles Tremblay, qui a été rappelé dernièrement pour terminer la saison avec l'équipe, a marqué son premier dans la Ligue de hockey midget AAA du Québec dans un filet désert.

«On n'avait aucune cohésion, aucune concentration avec un manque d'effort, a relaté l'entraîneur-chef Steve Thériault à propos du premier engagement. On a quand même eu des chances, mais le manque de focus a fait qu'on n'a pas su capitaliser et on a donné de vraies chances de marquer de qualité aux Commandeurs. En deuxième et en troisième, on a revu le club qui s'était présenté au Challenge midget AAA.

«La façon qu'on part nos matchs, c'est un peu notre défaut. On dirait que ça prend tout le temps 20 minutes pour nous mettre dedans et après, l'intensité et la concentration sont là. Un moment donné, dans les séries, c'est ce qu'on va devoir éviter», d'insister Thériault, racontant qu'après une longue séquence de défaites et deux victoires consécutives en fin de semaine dernière, dont face aux Commandeurs, à Lévis, certains de ses troupiers ont pris les choses à la légère.

«C'est la différence entre les gagnants et se contenter de peu. Ça été le message après la première et les gars ont su bien répondre par la suite», de noter l'entraîneur, soulignant l'efficacité des joueurs utilisés à court d'un et même deux hommes.

Les Élites seront du côté de Trois-Rivières dimanche, pour affronter les Estacades, qu'ils ont également vaincus la semaine dernière, au même endroit.

Patinage

Auparavant, les joueurs participeront à l'activité «Viens patiner avec les Élites de Jonquière» samedi après-midi sur l'anneau de glace extérieur du Foyer des loisirs. Organisé par la Corporation de développement économique et culturel d'Arvida, l'événement familial et gratuit débutera à 14h pour se conclure à 16h. Il sera également possible de faire le don de pièces d'équipements sportifs dans le cadre du programme Le Coffre aux Sports.