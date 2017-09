Séjour allongé à Anticosti

CHRONIQUE / Sépaq Anticosti a recruté 400 nouveaux chasseurs de chevreuil cet automne avec l'implantation d'un nouveau forfait comprenant six jours de chasse au lieu de quatre. En septembre et octobre, la chasse peu parfois être difficile et deux jours de plus pour chasser risquent d'augmenter les chances de succès. Les chasseurs ont répondu présents.

Pour le directeur de Sépaq Anticosti, Michel Trelfal, il s'agit d'une excellente initiative qui plaît aux chasseurs. « Lors d'un court séjour en septembre ou en octobre, les chevreuils de l'île n'ont pas le même comportement qu'en novembre alors qu'ils sont en rut et se déplacent beaucoup plus sur le territoire. Il arrive parfois des journées consécutives de vent et pluie qui rendent les conditions de chasse plus difficiles, les chasseurs ont ainsi plus de chance de voir un mâle et de prendre leur temps », a-t-il commenté lors d'une rencontre au Pavillon McDonald à l'occasion de notre expédition de chasse du 9 au 16 septembre.

Deux jours ont suffi

Pour le chroniqueur du Progrès, deux jours ont été suffisants pour compléter la récolte de deux chevreuils, des bucks de neuf et sept pointes. En début septembre, c'est un doublé inespéré, il y a de la chance, mais l'effort de chasse était aussi au rendez-vous. Mes quatre compagnons de chasse ont récolté deux bucks de quatre pointes et cinq femelles.

Nous avons monté à bord d'un avion d'Air Inuit le samedi matin à partir de l'aéroport de Québec en direction de Port-Menier. À notre arrivée, les guides de la Sépaq nous accueillent et nous dirigent vers les camionnettes près du tarmac de l'aéroport pour charger nos bagages et nos armes à feu. Les guides nous conduisent ensuite au poste d'accueil pour acheter nos permis de chasse, signer la formule de chasse de groupe et, pourquoi pas, acheter un souvenir à la boutique.

Le groupe de chasseurs se dirige ensuite à l'épicerie du village pour faire quelques emplettes pour le séjour avant d'arrêter à l'auberge complètement reconstruite en 2015 après un incendie survenu en 2011. La salle à manger d'une cinquantaine de places propose toujours au menu, entre autres, le traditionnel club sandwich au crabe, le burger de cerf et la chaudrée aux fruits de mer. On en profite après le repas du midi pour nourrir les gros bucks, presque domestiqués, qui vivent au village où la chasse est interdite.

Pavillon McDonald

Il faut environ une heure de camionnette sur la route transanticostienne, qui traverse l'île d'un bout à l'autre sur plus de 200 km, pour se rendre au Pavillon McDonald et sur le territoire de chasse du même nom situé au centre de l'île sur la rive nord. Après avoir placé nos bagages dans nos chambres respectives, les guides nous conduisent au champ de tir pour vérifier l'ajustement de nos carabines. Le transport aérien peut parfois mener la vie dure aux appareils de visée. Le guide vous fera tirer deux balles dans une cible pour vérifier la précision de votre tir et ajustera votre télescope si le tir est imprécis.

Une fois les armes vérifiées, le chef guide de McDonald, Guy Élément, qui possède 40 ans d'expérience sur le territoire, nous fait part du plan de match pour la chasse des prochains jours en nous rappelant les règles de sécurité alors que nous sommes réunis dans un grand salon avec foyer avec quelques trophées de chasse accrochés aux murs. Après un souper très apprécié dans la salle à manger sous la férule du chef Serge Martin et les services de Louise Lapointe, originaire de Chicoutimi et qui a vécu à Bégin de nombreuses années, nous avions hâte que la nuit passe pour enfin partir à la chasse.