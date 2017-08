Bardsville retrouve sa noblesse

CHRONIQUE / Bardsville, le site de l'ancien club de pêche «Sainte-Marguerite Salmon Club» fondée officiellement en 1886 sur les rives de la rivière au saumon retrouve enfin ses lettres de noblesse. Les ouvriers terminent les travaux sur le bâtiment ancestral et la salle à manger et les résultats sont étonnants.

Les responsables des travaux ont respecté l'aspect original des bâtiments en restaurant complètement les cheminées de pierre et les toitures en bardeau de cèdre. Les murs intérieurs ont été restaurés et les murs extérieurs du chalet ancestral d'Alcan et de la compagnie Price sont prêts à recevoir la peinture.

Il aura fallu sept ans d'inoccupation et plus de trois années de travaux pour restaurer trois chalets, le bâtiment ancestral d'Alcan et la salle à manger. Ce site fait partie du patrimoine régional de l'histoire de la chasse et de la pêche dans la région et c'est un véritable soulagement de constater que ce joyau serti au pied du mont Arthur-Leblanc au coeur de la vallée de la Sainte-Marguerite, dans le secteur de Sacré-Coeur retrouve ses lettres de noblesse.

Les rénovations du chalet principal devraient être terminées cet automne tout comme ceux de la salle à manger. Les infrastructures du site comptent le chalet ancestral au bord de la rivière, avec une capacité d'accueil de 12 personnes, cinq chalets de deux à quatre personnes et quatre unités de motel de deux à quatre personnes. La salle à manger peut accueillir 80 convives et le site compte une glacière en bois pour accommoder les pêcheurs.

Truite de mer

Les amateurs de truites de mer en rivière commencent à connaître de bons résultats selon les responsables au poste d'accueil de l'Association de la rivière Sainte-Marguerite à Sacré-Coeur. Présentement et jusqu'au 15 septembre, il est possible de pêcher la truite de mer en même temps que le saumon, mais vous devez cependant posséder un permis de pêche au saumon (le permis de remise à l'eau coûte 21,44$) et payer le tarif de la pêche au saumon sur la rivière (entre 40 $ et 65 $ par jour). Jusqu'à la mi-septembre dans les secteurs 1 - 2 -3 - 7B et 4, la limite de prise est de 5 truites par jour dont une seule de 14 pouces (35 cm) et plus. Il faut s'informer au poste d'accueil des différentes modalités.

Du 16 septembre au 15 octobre, qu'on désigne comme la saison de pêche à la truite de mer dans la Sainte-Marguerite, on parle ici de la deuxième montaison de truite on rencontre les truites de mer immatures, la bleue comme on l'appelle, qui mesurent en moyenne entre 10-14 pouces. Pour cette période il vous suffit d'avoir votre permis de pêche sportive, pas besoin d'un permis de pêche au saumon pour accéder à la rivière et acquitter le droit de pêche journalier (25 $ par jour) pour cette période. Vous pouvez les taquiner entre la fosse 1 et 38 et dans la zone 7B. Vous devez utiliser une canne à moucher avec une mouche (non lestée).

Les amateurs peuvent faire de l'auto-enregistrement en se présentant au poste d'accueil à Sacré-Coeur ou à Bardsville, route 172 à la fosse 38 (KM 47) pour procéder eux-mêmes à leur enregistrement. Vous devez posséder votre permis de pêche et la somme d'argent exacte.