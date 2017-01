Des poissons de fond abondants

«Ça fait dix ans que je n'ai pas vu un tel début de saison. Je suis un pêcheur de sébastes et en trois sorties de pêche j'ai déjà trois morues franches de capturées, c'est plus que ce que j'ai pêché durant toute la saison passée», témoigne Ronald Gauthier, un pêcheur de plus de 56 ans d'expérience sur le Saguenay.

«Depuis l'ouverture, on connaît beaucoup de succès et je trouve qu'il y a plus de morue franche. En octobre je pêche le thon à l'Île-du-Prince-Édouard et cette année on a capturé plus de 150 morues accidentellement au bout de nos lignes. Peut-être qu'il se passe un phénomène semblable dans le Saguenay», s'interroge le pêcheur.

«Sérieusement, c'est fou ce qu'on voit présentement dans le fjord. Il y a des millions et des millions de petits sébastes dans le fond du Saguenay, les spécimens adultes mordent bien, on fait nos quotas facilement, c'est extraordinaire», fait valoir celui qui profite amplement de ce privilège de manger ces poissons frais.

«De mémoire de pêcheur, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Nous ne sommes pas retournés à l'abondance des années 1980 où on sortait du sébaste avec des traîneaux remplis, mais la pêche est excellente. Dimanche dernier j'y suis allé avec ma fille, en touriste à pied avec un traîneau et en deux heures de pêche nous avions quatre sébastes, une morue franche et une morue ogac. C'est bien supérieur à ce qu'on faisait avant», assure Rémi Aubin, de l'accommodation de 21 à La Baie et grand amateur de pêche sous la glace sur le fjord.

«Par les années passées, réussir son quota de cinq poissons c'était de l'ordre de l'exploit. Les clients à la boutique de chasse et pêche disent à la blague qu'avant on prenait cinq bières pour un sébaste alors que cette année c'est cinq sébastes pour une bière», raconte en riant le spécialiste.