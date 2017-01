Fin du camping parmanent en 2017

CHRONIQUE / L'année 2016 a marqué la fin du camping déguisé sur les zecs et sur le territoire public. La zec Martin-Valin dans le secteur nord du Saguenay fait partie des territoires les plus concernés au Québec par la problématique du camping permanent. Environ 250 campeurs-villégiateurs sont touchés par le Plan d'action régional sur le camping. L'automne dernier, une cinquantaine de roulottes avaient quitté le territoire alors que les 200 autres devront le faire avant la fin de l'année 2017.

Simon Larouche, biologiste à la direction de la gestion de la faune du Saguenay-Lac-Saint-Jean au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) m'a fait part récemment des grandes lignes en lien avec l'encadrement du camping dans les zecs.

« Les organismes gestionnaires de zec ont participé à la confection du Plan d'action régional sur le camping et sont impliqués dans sa mise en oeuvre depuis le début. La mise aux normes des équipements et accessoires suivra une procédure graduelle de sorte que les usagers disposeront d'un délai raisonnable pour se conformer et que le processus demeure juste et équitable. Ces normes permettent de s'assurer que les activités de camping dans les zecs ne soient pas assimilables à de la villégiature et respectent le caractère temporaire de la pratique du camping », rappelle le responsable du dossier au ministère.

Le plan d'action vise à favoriser l'accès au territoire public au plus grand nombre et un traitement égalitaire pour tous, en plus d'assurer une attribution équitable des emplacements de camping dans les zecs. En fait c'est depuis l'an 2000 que le ministère responsable de la faune travaille à adapter les pouvoirs du ministre et des organismes gestionnaires de zecs (OGZ) afin de permettre un meilleur encadrement de la pratique du camping pour combler les lacunes dans l'encadrement du camping dans les zecs. « De nombreuses lacunes ont été observées, notamment par la présence d'équipement et d'accessoires ne respectant pas l'aspect temporaire de cette activité et par l'appropriation de territoire par certains utilisateurs », note le biologiste Simon Larouche.

« En 2012 et en 2014, le MFFP a modifié le règlement sur les zecs de chasse et de pêche afin de permettre un meilleur encadrement de la pratique du camping. Chacune des régions doit élaborer son plan d'action régional de manière à ce que les nouvelles normes soient mises en place progressivement au cours des cinq prochaines années, soit au plus tard d'ici 2021. Cette période de cinq ans a été prévue pour permettre un délai raisonnable et acceptable pour la mise aux normes du camping dans les zecs », indique Simon Larouche.

Le plan d'action du Saguenay-Lac-Saint-Jean a été mis en oeuvre à l'été 2016 avec l'inventaire des installations de camping existant sur le territoire. Les nouvelles dispositions concernant le camping dans les zecs visent à préciser le type d'équipement permis pour la pratique de cette activité, soit des équipements conçus à cette fin, qu'ils soient mobiles, temporaires et non attaché au sol.

L'usager devra retirer son équipement 48 heures après la chasse au gros gibier ou au plus tard le 30 novembre, à l'exception des campings aménagés où l'occupation annuelle est permise.

Les zecs ont l'opportunité d'être plus restrictives sur les types d'équipements et d'accessoires de camping autorisés et sur la période de séjour dans leur territoire. Le plan vise aussi à définir, dans les sites de camping aménagés (occupation annuelle), les normes à respecter pour les installations accessoires, comme les vérandas (galeries) et les remises (cabanons).