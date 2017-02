Le sport régional en bref

Serge Émond

Le Quotidien Le Quotidien Le circuit provincial de ski de fond des maîtres s'est arrêté au Mont Grand-Fonds de Charlevoix, en fin de semaine, à La Malbaie, pour la présentation de deux courses de 17,5 kilomètres en style classique et en style libre. À chaque occasion, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a fait très bonne figure.

Samedi, les Chicoutimiens Jonathan Tremblay (57m53s) et Pierre Lavoie ainsi que le Jonquiérois Sébastien Lapointe ont pris les trois premières places en style classique. Dimanche, Luc Tremblay (54m34s), de Laterrière, a été impérial en style libre en l'emportant par une minute sur son plus sérieux rival. Il s'est hissé au sommet du classement cumulatif de la fin de semaine, une seconde devant Tremblay et six secondes devant Lapointe. (Avec Johanne Saint-Pierre)

Ski de fond

(Johanne Saint-Pierre) Deux athlètes de la région, Mei-Anne Girard et Pascal Côté, participaient au Championnat de l'Est du Canada, doublé de la Coupe Québec #2, en fin de semaine. Cette compétition réunissait les meilleurs fondeurs d'un peu partout au Canada. Vendredi, au prologue de 3 km, Côté, qui en est à sa deuxième année chez les juniors B a pris le 11e rang avec un chrono de 6mn54.36, à 24,33 secondes du vainqueur. Girard, qui en est à sa première année chez les juniors B, a pris le 82e rang, avec un chrono de 9mn06, à 1mn15.40 de la gagnante. Samedi, au 7,5 km en style classique, Pascal Côté a pris le 16e rang sur 202 participants. Il a inscrit un temps de 21mn18, à 1mn13 du vainqueur (20mn05). Mei-Anne Girard a pris le 84e rang sur les 168 fondeuses sur les rangs avec un chrono de 28mn40 (la gagnante a signé un temps de 24mn28).

Soccer universitaire

(Serge Émond) À son troisième match de la saison, l'équipe féminine de soccer des Inuk de l'UQAC avait un gros mandat à remplir, dimanche. Elle faisait face aux championnes canadiennes en titre, le Rouge et Or de l'Université Laval. Sans surprise, le Rouge et Or l'a emporté 8-0. « Ce résultat n'a pas que des côtés négatifs, a fait remarquer l'entraîneur des Inuk, Olivier Chartier. Le match nous a permis de faire des expériences, de voir ce qui pourrait fonctionner dans d'autres matchs. Nos filles ont travaillé fort, mais le Rouge et Or a marqué un but dès la première minute qui nous a fait mal. Nous savions que ce serait un match difficile parce que Laval gagne souvent par des pointages semblables. Dans la défaite, il faut souligner le travail de notre gardienne de but (Diane Vézina). Elle a été vraiment excellente. »

Judo

Antoine Bouchard a remporté l'Open de judo de Visé, en Belgique, dans la catégorie des -66 kilos, dimanche. Le Jonquiérois a connu un parcours parfait de quatre victoires. Il a éliminé le Néerlandais Matthijs Van Harten ainsi que les Français Kevin Nanor, Robin Corrado et Kevin Azema. De son côté, Marie Besson, de Dolbeau-Mistassini, a participé à l'Open d'Arlon, également en Belgique. Elle a fait partie des judokas canadiens qui n'ont pas obtenu de classement.

Hockey bantam AAA