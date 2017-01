Les sports en bref

Serge Émond

Le cheminement de l'équipe de Pierre-Luc Morissette (Victoria/Chicoutimi) au Championnat provincial de curling masculin s'est arrêté en ronde demi-finale, dimanche matin, à Lévis.

Ce quatuor qui compte dans ses rangs deux représentants du club de Chicoutimi, Robert Desjardins et René Dubois, s'est alors incliné 7-3 devant celui de Jean-Michel Ménard. «Nous avons battu les deux favoris en ronde préliminaire, a rappelé Robert Desjardins. Battre les grosses équipes deux fois de suite, c'est plus difficile. Samedi soir, nous avons perdu contre Martin Ferland dans ce qui a été le meilleur match du tournoi, selon les spectateurs et les organisateurs. Dimanche matin, contre Ménard, nous avons mal placé quelques pierres. Nous avons eu quelques occasions, mais nous n'avons pas été en mesure d'en profiter». En finale, Ménard a eu raison de Ferland par 9-6. En division féminine, l'équipe d'Ève Belisle a été couronnée championne provinciale après un gain de 7-4 sur celle de Marie-France Larouche.

Curling junior

Le tournoi provincial de curling junior de Chicoutimi a pris fin dimanche avec la victoire de l'équipe de Samuel Roberge (Lac-Etchemin), en finale juvénile masculine, sur celle de Tommy Desforges (Chicoutimi). Dans un duel pour le bronze, l'équipe de Christopher Gagnon (Dolbeau-Mistassini) a eu le meilleur sur Jérôme Adam (Val-d'Or). Dans la classe participation, Ann-Katrin Perron (Kénogami/Chicoutimi), Noémie Gauthier (Kénogami) et Simon Larouche (Chicoutimi) ont hérité des trois premières places. La finale du benjamin a été l'affaire du quatuor de Léanne Fortin (Kénogami/Chicoutimi), qui a eu raison de celui de Sarah Bergeron (Riverbend). Le bronze est allé à Raphaelle Vermette (Kénogami). Plusieurs de ces équipes se reverront dans quelques jours à Alma pour la finale régionale des Jeux du Québec.

Marquis junior AA

Les Marquis de Jonquière ont été sacrés champions de la classe AA du Tournoi provincial de hockey junior Desjardins de Clermont, dimanche. En finale, un but de Simon-Claude Blackburn en deuxième période a assuré une victoire de 1-0 à l'équipe de Bob Desjardins sur les Harfangs de Beauport. Le jeu blanc a été réalisé par Charles Simard. Si la finale a été très serrée, la demi-finale a été bien différente pour les Marquis, quelques heures plus tôt. Ils l'ont emporté 10-0 sur le Pointco de Charlevoix, en partie grâce à trois buts et une passe de Blackburn. Pierre-Alexandre Martel, Jimmy Grimard, Evans Boivin, Jean-Simon Girard et Jérémy Girard ont tous amassé un but et une passe dans ce match et le gardien William Imbeau a été parfait. «Toute une performance, a résumé Bob Desjardins. Nous avons accordé cinq buts en six matchs. Le premier s'est terminé 4-4 parce que nous sommes arrivés 30 minutes avant la partie en raison du mauvais temps. À notre troisième match, nous avons battu l'équipe numéro un au Québec, le Maurice de Québec, par 4-1.» Charles Simard a terminé le tournoi avec trois victoires et une moyenne de buts par match de 0,25. Avec huit buts et quatre passes, Simon-Claude Blackburn a été choisi le joueur du tournoi.

Midget espoir

Les Espoirs midget espoir du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont joué pour ,500, en fin de semaine, battant les Corsaires de Pointe-Lévy 5-1, samedi, et s'inclinant 5-2 devant les Typhons de Québec, dimanche. «Nous avons très bien joué samedi, a analysé le pilote des Espoirs, Michel Giguère. Nous avons placé beaucoup de rondelles au filet et, défensivement, nous n'avons rien donné. Ce fut tout le contraire dimanche. Nous avons eu beaucoup de difficultés en zone défensive et perdu les batailles à un contre un. Notre préparation d'avant-match a été laborieuse. Nous avons commencé le match en retard et le mal était fait.»

Patinage de vitesse