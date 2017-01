L'année sportive régionale 2016

Serge Émond

Rio

Impossible de parler de l'année 2016 sans s'attarder aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques de Rio. Trois athlètes natifs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le judoka Antoine Bouchard et les cyclistes Léandre Bouchard et Antoine Duchesne ont vécu leur première participation aux Jeux olympiques. Du trio, le judoka signé la meilleure performance en passant à deux doigts du podium. Le 7 août, il a pris la cinquième place dans la division des moins de 66 kilos. En novembre, le Jonquiérois a été nommé athlète de l'année au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La cycliste Audrey Lemieux a pour sa part représenté le Canada aux Jeux paralympiques.

Tour de France

Antoine Duchesne a réalisé un véritable exploit, le 24 juillet, en devenant le deuxième cycliste québécois à terminer le Tour de France. Sa participation à l'événement le plus prestigieux du monde du cyclisme a été le fait saillant d'une année très spéciale pour l'athlète natif de Chicoutimi. Le 13 mars, il a entamé sa saison en mettant la main sur le titre de meilleur grimpeur au Paris-Nice. Il a aussi participé aux Jeux olympiques de Rio, en août, et au Championnat mondial de cyclisme sur route, en octobre. Un autre cycliste natif de la région, Guillaume Boivin, a défendu les couleurs canadiennes au Championnat mondial. L'Almatois Elliott Doyle a aussi de bonnes performances en Amérique du Nord avec l'équipe Silber Pro Cycling.

Festirame

La 43e édition de Festirame a connu un dénouement inhabituel et pratiquement dramatique, le 2 juillet. Deux heures après le départ, les conditions sur le lac Saint-Jean sont devenues tellement difficiles et dangereuses en raison du vent, du froid, de la pluie et des vagues que les organisateurs ont été dans l'obligation d'annuler la compétition de chaloupes à rames. Personne n'a été blessé, mais plusieurs participants ont eu la peur de leur vie. Des embarcations ont subi des dégâts et d'autres ont littéralement coulé au fond du lac. Les événements ont soulevé beaucoup de commentaires et entraîné une réflexion de la part des dirigeants de Festivalma. Des rencontres ont eu lieu avec les participants dans les semaines qui ont suivi cette 43e édition et différentes pistes de réflexion ont été soulevées pour encore mieux entourer la compétition.

Le retour du roi Richard

L'année 2016 a été marquée par le retour de Richard Martel sur la scène du hockey québécois. Ce retour a été le résultat d'une suite d'événements qui ont touché les Marquis de Jonquière. L'histoire débute le 17 février quand Claude Bouchard quitte les Marquis pour prendre la direction des Cataractes de Shawinigan. Pour remplacer Bouchard, l'équipe jonquiéroise fait appel aux frères Francis et Jocelyn Breault. Ces derniers sont congédiés le 11 avril, alors que les Marquis sont en pleines séries éliminatoires contre Sorel-Tracy. Richard Martel prend la relève quelques jours plus tard, mais son équipe est tout de même éliminée. Le 12 mai, le roi Richard confirme son retour au hockey en acceptant les postes d'entraîneur et directeur général de la formation jonquiéroise. Parlant des Marquis, un seul mot résume leur première moitié de saison 2016-2017 : extraordinaire.

Saguenéens

En place depuis déjà quelques mois, Marc Denis, Jean-François Abraham et Richard Létourneau ont été confirmés dans leurs fonctions de gestionnaires des Saguenéens de Chicoutimi, le 6 mai. Ils ont signé une entente de dix ans avec Saguenay qui prévoit notamment la formation d'un organisme sans but lucratif pour gérer l'équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ils ont ajouté un quatrième gestionnaire à leur groupe, Gilles Couture. Sur la glace, les Saguenéens ont de nouveau été éliminés au premier tour des séries éliminatoires.

Marianne Saint-Gelais

Fidèle à ses bonnes habitudes, Marianne Saint-Gelais a fait sa marque sur la scène internationale du patinage de vitesse courte piste. Après avoir récolté plusieurs médailles lors des différentes étapes de la Coupe du monde (où elle a terminé 1re au 500 m, 5e au 1500 m et 4e au 1000 m), elle a pris le deuxième rang au classement général du Championnat du monde. Elle a aussi enlevé le titre de championne du monde au 1500 m. Trois autres patineurs de la région, Valérie Maltais (La Baie), Kasandra Bradette (Saint-Félicien) et Samuel Girard (Ferland-et-Boilleau), ont aussi bien fait en Coupe du monde et au championnat mondial. Parmi leurs faits d'armes, notons les quatre podiums de Maltais en Coupe du monde et ses 2e et 4e places aux 1000 et 1500 m. Bradette (bronze) et Girard (argent) ont mis les pieds sur le podium au championnat mondial. Dans le domaine du patinage de vitesse, le retour de Marie-Ève Drolet (Laterrière) au sein de l'équipe canadienne de la Coupe du monde est aussi à souligner.

Dynamophilie

La dynamophilie n'est pas encore un sport très connu dans la région, mais cela n'a pas empêché quelques athlètes du Saguenay-Lac-Saint-Jean de se signaler. La Saguenéenne Jessica Benedetto a écrit une page de l'histoire québécoise de cette discipline en montant sur le podium dans la catégorie open, chez les moins de 57 kilos, au Championnat du monde de dynamophilie classique. Elle a mis la main sur la médaille de bronze. Lors de la même compétition, la Jonquiéroise Camille Tremblay a aussi pris la troisième position dans la division subjunior, mais elle a surtout établi une nouvelle marque mondiale au squat (flexion de jambes).

Repêchage

Réunissons dans un même paragraphe deux séances de sélection qui ont fait plaisir à deux athlètes de la région et à un autre qui pratique son sport au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il n'arrive pas très souvent qu'un joueur de football natif de la région intéresse une organisation professionnelle. C'est arrivé à Shayne Gauthier, de Dolbeau-Mistassini, le 10 mai, quand il a été sélectionné par les Blue Bombers de Winnipeg. Il a ensuite trouvé une place au sein de l'équipe et disputé une première saison dans la Ligue canadienne de football. Six semaines plus tard, le Robervalois Samuel Girard et Frédéric Allard, des Saguenéens de Chicoutimi, ont vécu une expérience similaire au repêchage de la Ligue nationale de hockey quand leurs services ont été retenus par les Predators de Nashville. Les deux défenseurs ont signé un premier contrat professionnel à la fin de septembre. Girard a été nommé défenseur par excellence et joueur le plus gentilhomme dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a aussi hérité du deuxième honneur pour l'ensemble du Canada.

Ça roule...

Encore en 2016, le vélo de montagne a procuré de bons moments à des athlètes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le fait marquant de l'année demeure la participation de Léandre Bouchard aux Jeux olympiques de Rio. En fin de saison, il a encore attiré l'attention en signant un contrat avec l'équipe professionnelle BH-SR Suntour KMC, après avoir été très actif sur le circuit de la Coupe du monde. Bouchard, Catherine Fleury, Rebecca Beaumont et Victor Verreault ont tous participé au Championnat mondial de vélo de montagne. Pour compléter le tableau, rappelons la nomination de l'Almatois Jude Dufour au titre d'entraîneur de l'année au Canada en vélo de montagne.

... Et ça glisse!

De belles choses ont également marqué l'année en planche à neige. Océane Fillion a terminé sixième en slopestyle au Championnat mondial junior de planche à neige et troisième à la compétition Big Air. Pour la première fois de sa jeune carrière, Baptiste Brochu a gagné une étape de la Coupe du monde de snowboardcross. Il a réalisé son exploit à Veysonnaz, en Suisse, le 5 mars. Pour l'ensemble de la saison, il a pris le neuvième rang et fini deuxième meilleur Canadien.

