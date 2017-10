Mission accomplie pour le Chinook U16

Le meilleur marqueur de la saison, Lamine Diallo, a été fidèle à ses bonnes habitudes. Il a réussi un doublé, marquant le premier et troisième but du Chinook, tandis que Djua Mwenze a inscrit le deuxième filet des locaux à l'aide d'un coup franc tout juste avant la fin de la première demie.

« Ce but nous a donné un coussin confortable pour le reste du match », a convenu l'entraîneur-chef du Chinook U16, Sébastien Sylvestre.

À propos de l'accomplissement que venait de réaliser ses joueurs, le pilote a eu une pensée pour ceux qui l'ont précédé. Sébastien Sylvestre dirige le Chinook depuis deux ans.

« C'est un travail de longue date qui a débuté avec les autres entraîneurs des dernières années, que ce soit Stéphane Pagès, Axel Douard ou Pierre Langevin, a énuméré Sylvestre. Les joueurs ont commencé à jouer ensemble à l'âge de 12 ou 13 ans et c'est un groupe qui a démontré beaucoup de caractère à travers les années, malgré certains moments difficiles. Ils n'ont jamais lâché et les entraîneurs ont su faire des enseignements positifs après les défaites. Aujourd'hui, on a un groupe de joueurs unis et talentueux. Les joueurs sont les meilleurs amis, autant sur et à l'extérieur du terrain. »

En plus du but du milieu défensif Djua Mwenze, Sébastien Sylvestre a noté un arrêt important du gardien Vincent Leclerc en deuxième demie.

Les vacances ne sont toutefois pas arrivées pour le Chinook, qui a aussi réussi un doublé en étant couronné champion de la saison régulière et des séries de la Ligue Québec Metro.

La semaine prochaine, l'équipe chicoutimienne tentera de poursuivre su sa lancée en participant à la Coupe des champions provinciaux AA, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les régionaux profiteront ensuite d'une pause d'environ deux mois avant d'amorcer un nouveau chapitre dans le AAA.

« Ça va être une pause méritée, mais également très bénéfique, a reconnu Sébastien Sylvestre, qui était assisté de Paul Sergerie. Nos joueurs sont très motivés et assidus à l'entraînement, mais ils ont aussi leurs limites. »

Soulignons que le Chinook devient la première équipe masculine de la région à accéder au circuit provincial AAA. Ce sont toutefois l'équipe féminine du Chinook qui avait écrit une première page de l'histoire régionale en la matière, en 2012, en devenant la toute première formation de soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean à faire le saut en AAA. Avec Johanne Saint-Pierre