Deux points sur quatre pour les Jeannois

La formation almatoise a en effet perdu les services de son gardien #1, Simon Boudreault-Belzile, la semaine passée. Il avait donc fait appel aux services du jeune Jean-Christophe Pitre en renfort pour épauler Jérémy Mireault pour le week-end. Malheureusement, Mireault a subi une commotion lors du match contre le Boomerang du Collège André-Laurendeau, (perdu 5-4 en prolongation). Le jeune Pitre s'est donc retrouvé devant le filet pour le match de dimanche contre les Patriotes de Saint-Laurent. Le cerbère a bien fait, mais les Almatois ont aussi concédé la victoire à leur hôte 5-4, cette fois en fusillade.

« En plus de Simon Belzile, j'ai quatre vétérans de trois ans qui n'ont pas encore joué depuis le début de la saison. On a quand même un bon début de saison dans les circonstances. Mais en fin de semaine, c'était un bon test. En plus, samedi, mon 2e gardien a été blessé alors qu'on menait 4-3 en fin de troisième. Mon troisième gardien a donc gardé les buts pour la fin du match de samedi et celui de dimanche. D'aller chercher deux points sur quatre en fin de semaine, c'est deux belles performances aussi. Les gars ont livré une belle performance aussi », a souligné l'entraîneur-chef. Les Jeannois seront de retour au Centre Mario-Tremblay samedi prochain alors qu'ils recevront la visite de Sorel.