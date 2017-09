 Grosse saison et grandes ambitions pour Robert Desjardins 

Robert Desjardins vient d'amorcer sa plus grosse saison de curling en carrière. En effet, le Chicoutimien n'aura pas beaucoup de fins de semaine de libres d'ici Noël puisqu'il disputera neuf tournois avant les Fêtes dans trois formats différents. En plus des compétitions sur le circuit mondial et canadien avec son équipe masculine, Desjardins nourrit de grandes ambitions avec sa conjointe Véronique Bouchard en mixte et avec sa fille Émilie Desjardins en double mixte.

Commanditée par l'hôtel Le Montagnais, l'équipe de Desjardins (3e) est complétée par Jean-Sébastien Roy (natif de Jonquière) capitaine, de Pierre-Luc Morissette de Québec (deuxième), René Dubois de Jonquière et Thierry Fournier de Québec (qui alternent comme premier). « Jean Sébastien est capitaine, mais lance les pierres de troisième. La grosse différence (par rapport à la saison dernière), c'est Pierre-Luc qui lance maintenant les pierres de deuxième, alors qu'avant il était dans la maison. Ce sont les deux éléments clés dans notre équipe. On peut déjà voir, après quelques tournois, que Pierre-Luc sera dominant à sa position. Il est très solide. Quant à Jean-Sébastien, on est montés au 17e rang mondial ensemble en novembre 2007. On recommence ensemble, alors que chacun de nous a pris de l'expérience et que nos caractères se sont adoucis aussi. Ce devrait être une formule gagnante », avance Robert Desjardins, tout en précisant qu'il est fort heureux que Thierry Fournier et René Dubois soient demeurés au sein de l'équipe.

La formation aura donc un calendrier chargé avec neuf tournois et autant d'occasions d'amasser des points sur le circuit canadien et le circuit mondial. Robert Desjardins prendra part à sept et comme ils sont cinq dans l'équipe, ils pourront se partager le travail. « C'est une formule pour nous permettre d'essayer de nous refaire une santé au niveau des classements. Ça fait quelques années qu'on navigue autour du 60e rang mondial. Il nous manquait un peu de profondeur », note M. Desjardins qui est persuadé que la formule actuelle portera fruit. L'équipe se situe autour du 62e. En étant demi-finaliste au Fall Open le week-end dernier, l'équipe a gagné trois rangs en faisant près de 15 points de classement. En fin de semaine, ses coéquipiers seront en action au Navy Club d'Ottawa et il s'attend à ce que l'équipe continue sur sa lancée. « J'adore ce que je vois et la performance est excellente, assure-t-il. Actuellement, notre fiche est de 10 victoires, deux défaites depuis qu'on a commencé à jouer ensemble. C'est le fun de voir ce qui s'en vient. »