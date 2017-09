Les Sags timides sur la route

« Il y en a qui se sortent eux-mêmes de l'équation, a prévenu le pilote des Bleus. On a des joueurs qui semblent être juste contents d'être là, de porter le ''jacket'' et de se retrouver dans le junior majeur. Ce n'est pas ça l'identité des Saguenéens de Chicoutimi. On veut voir du surpassement et ce n'était pas le cas pour plusieurs. »

• Deux anciens porte-couleurs des Sags ont vu leur aventure avec leur équipe respective de la Ligue nationale prendre fin au cours des dernières heures. Le capitaine de l'an dernier, Nicolas Roy, entreprendra sa carrière professionnelle dans la Ligue américaine avec les Checkers de Charlotte. Il a été retranché jeudi, au lendemain de son seul match préparatoire, une défaite de 4-0 devant le Lightning de Tampa Bay. Au début du camp d'entraînement, l'attaquant de 20 ans a été ennuyé par une commotion cérébrale. Laurent Dauphin a pour sa part été retranché par les Blackhawks de Chicago vendredi. Il avait été acquis au début de l'été dans le cadre d'une transaction, envoyant notamment le défenseur Niklas Hjalmarsson aux Coyotes de l'Arizona. L'attaquant de 22 ans se rapportera aux IceHogs de Rockford dans la Ligue américaine...

• Les responsables de la LHJMQ ont publié vendredi des statistiques très intéressantes sur le profil des joueurs en ce début de saison. La moyenne est de 6 pieds, 184 livres et 18 ans et quelques semaines. Les Tigres de Victoriaville ont présentement l'équipe la plus vieille à 18,52. Étonnamment, les Sags se retrouvent au 6e rang avec 18,26. Les champions de la dernière Coupe du Président, les Sea Dogs de Saint-Jean, ont la formation la plus grande et la plus lourde avec 72,8 pouces et 189,3 livres. Les Sags sont dans le peloton à 71,83, et ce, même s'ils comptent dans leurs rangs l'un des plus grands du circuit avec Vladislav Kotkov et ses 6 pieds 5 pouces. La palme revient au défenseur des Tigres Andrew Smith à 6 pieds 7 qui est également le plus pesant à 225 livres. Les Chicoutimiens forment l'une des équipes les plus légères avec une moyenne de 181,9 livres...