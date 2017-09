Bertrand Raymond: 50 ans de souvenirs

« Quand je suis parti de Chicoutimi, j'aurais été satisfait d'avoir une carrière comme tout le monde avec ses hauts et ses bas. Le métier m'a amené ailleurs. Quand tu couvres le Canadien, tu deviens évidemment plus visible, ce qui m'a amené à couvrir bien d'autres choses comme les Jeux olympiques », raconte Bertrand Raymond qui sera de passage samedi au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Il y en a qui me considère comme un dinosaure du journalisme sportif et ça ne me déplaît pas du tout. Si à 18-19 ans, on m'avait dit qu'un jour j'allais devenir un dinosaure du journalisme sportif, j'aurais dit ''J'espère que t'as raison'' parce que ça voulait dire que je pouvais faire plus que j'imaginais. »

Dès le prologue, Bertrand Raymond mentionne avoir longuement hésité avant de foncer dans l'écriture d'un livre, mais qu'après réflexion, il ressentait le désir de boucler la boucle sur sa carrière. « Quand on écrit aussi souvent, on laisse des choses sur la table parce qu'on n'a pas le temps de les exploiter. Quand la journée est terminée, celle qui s'en vient va être différente. On ne peut pas tout le temps vider le sujet. Ça m'a permis de vraiment faire le tour du jardin et de me donner un aide-mémoire pour mes vieux jours afin de me rappeler ce que j'ai accompli », mentionne-t-il en riant.

« C'est sûr que lorsqu'on est sur un ''beat'' avec cinq chroniques par semaines, on est dans un rythme effréné et on n'a pas toujours le temps de prendre le temps comme on l'a pour un livre », fait-il valoir.

Le sport

Fils d'un animateur de radio, très rapidement dans sa jeunesse à Chicoutimi, Bertrand Raymond rêvait d'écrire sur ses idoles de la Sainte-Flanelle. Sans surprise, il a donc décidé de devenir journaliste sportif, un métier qu'il a appris « sur le tas », ce qui était la norme à l'époque. Il s'est fait la main au Progrès-Dimanche sur la couverture des Saguenéens pendant deux ans, alors dirigés par Phil Watson, avant que le réputé Jacques Beauchamp l'approche pour l'inclure dans la nouvelle équipe des sports du dernier venu, le Journal de Montréal. Il s'est d'abord retrouvé aux côtés des espoirs du Canadien dans la Ligue américaine, avec les Voyageurs de Montréal. Il a ensuite reçu une proposition pour suivre les activités quotidiennes des Expos, mais a poliment refusé.

« Je veux couvrir les activités du Canadien et je suis prêt à attendre mon tour pendant dix ans s'il le faut », a-t-il répondu à l'offre. Coup du sort, deux mois plus tard, Beauchamp était promu directeur général et il n'a pas eu besoin de chercher longtemps pour dénicher le nouveau chroniqueur. Bertrand Raymond vivait son rêve de se retrouver dans le même vestiaire que Jean Béliveau, Yvan Cournoyer, Henri Richard, Guy Lapointe et compagnie.

« J'ai revisité ce monde-là avant de l'écrire afin de rafraîchir les histoires », signale-t-il.

C'était les belles années, le rappelle-t-il dans son ouvrage de plus de 300 pages. Lors de ses dix premières années en poste, le Canadien a soulevé la coupe Stanley six fois, dont la première en 1971, après une remontée face aux Bruins, ce qui a coïncidé avec la dernière du capitaine Béliveau. Bertrand Raymond a ensuite côtoyé d'autres grands de l'histoire qui l'ont également marqué, dont Guy Lafleur, Patrick Roy, Serge Savard, Scotty Bowman et bien d'autres. Il relate également de nombreuses anecdotes sur tout autant de sujets et de personnalités, passant par la rivalité Canadien-Nordiques, l'échange de Patrick Roy, ainsi qu'un voyage aussi surréaliste que mémorable avec l'organisation montréalaise en Union soviétique.