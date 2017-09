Baseball mineur: la fin d'une belle saison

Une trentaine de prix ont été remis au cours du gala qui effectuait un retour après une pause de quelques saisons. En poste depuis deux ans, le président Éric Bégin tenait à relancer cette activité qui récompense les joueurs, mais aussi les bénévoles et des organisations.

Les bons coups individuels et collectifs ont également été soulignés. « Je pense que toute organisation qui se respecte se doit d'avoir un gala », souligne Éric Bégin qui dit avoir reçu de très bons commentaires.

« L'an dernier, on entrait en poste et on était essoufflés. On s'était toutefois promis d'en faire un l'année suivante », explique-t-il.

Quand il est arrivé à la tête de l'organisation au début de l'année 2016, Éric Bégin avait beaucoup de pain sur la planche alors que l'Association de baseball Saguenay-Lac-Saint-Jean avait été placée sous tutelle par Baseball Québec. Tout ça est maintenant chose du passé et il est maintenant tourné vers l'avenir.

L'organisme régional est également en forte croissance. Avec 900 membres lors de la dernière saison, il s'approche des 1000 inscriptions, ce qui ne s'est pas vu depuis le début des années 2000. C'est tout un revirement de situation pour le baseball qui peinait à franchir les 400 joueurs au tournant de 2010.

« Oui on surfe sur la nouvelle vague de popularité du baseball et comme les autres régions, on enregistre une hausse. La grosse différence repose toutefois sur le CA élargi dont les membres travaillent en équipe », fait valoir Éric Bégin qui sollicitera un autre mandat de deux ans lors de l'assemblée générale en janvier prochain.

Il souligne que sur le conseil d'administration de 11 personnes, il s'est également entouré de gens de baseball.

A et B

Le projet-pilote de mettre en place des calibres A et B s'avère un succès et devrait s'étendre au bantam la saison prochaine. Lors de la première année, seulement le moustique avait cette façon de faire qui a été instaurée dans l'atome et le pee-wee lors de la dernière période estivale.

« On le répète depuis l'an dernier, mais les joueurs doivent se retrouver dans la bonne chaise. Si un joueur de calibre B évolue dans le A et ça va trop vite pour lui et il n'a pas de chance de réussite, je ne pense pas qu'il sera de retour sur le terrain la saison suivante », explique Éric Bégin.

Le président entend également faire une offensive du côté du baseball féminin. L'été dernier, les Pink Jays étaient la seule formation exclusivement féminine, dans le moustique. Il aimerait faire la même chose la saison prochaine dans l'atome et le pee-wee.

« Si les filles embarquent, je suis convaincu qu'elles seront assez pour le faire dans chaque catégorie », estime-t-il. Éric Bégin travaillera également à la rétention des joueurs plus âgés dans le bantam et le midget. « On en rentre beaucoup chez les plus jeunes, mais il en sort beaucoup aussi à ces niveaux », de rappeler le président.