De nombreux régionaux dans la LHJMQ

Les Saguenéens ne sont pas en reste avec un trio composé de Marc-Antoine Gagné, Jérémy Fortin et du défenseur Joakim Paradis. Ce dernier, fils de l'ancien attaquant de l'équipe Daniel Paradis, a toutefois joué son hockey mineur en Mauricie avant de s'amener avec les Sags via une transaction lors du repêchage avec le Titan d'Acadie-Bathurst.

• Les joueurs des Saguenéens vivront non seulement une première fin de semaine sur la route, à Drummondville vendredi et Sherbrooke le lendemain, ils assisteront également à l'ouverture officielle locale des deux formations. «On va essayer de le faire vivre aux autres équipes», a indiqué l'entraîneur-chef Yanick Jean, en réaction au premier match local des siens où de nombreux signes de nervosité ont été commis par ses troupiers. «On ne doit pas attendre, mais s'imposer et se concentrer sur ce qu'on doit faire», a-t-il poursuivi...

• À la veille de cette première fin de semaine sur les patinoires adverses, les Chicoutimiens ont tenu un entraînement sur la glace du Pavillon de l'Agriculture. «Il y a toujours des ajustements à faire. C'est différent et on doit s'assurer que tout le monde soit sur la même page», de préciser Yanick Jean, rappelant que sa formation avait disputé quatre de ses six parties préparatoires sur des patinoires adverses, donc de dimensions conventionnelles. La grandeur de la patinoire avec le Centre Georges-Vézina est le seul élément qui diffère dans l'esprit du pilote des Bleus. «Jouer sur la route ou à la maison, ça ne change rien. On est en 2017 et les joueurs ne sont plus intimidés par la foule», a-t-il laissé tomber...

• Comme la semaine dernière, Zachary Bouthillier sera entre les deux poteaux pour le premier match et Alexis Shank fera de même pour le deuxième samedi, à Sherbrooke. Yanick Jean a toutefois précisé qu'il ne conservera pas cet ordre de manière permanente, mais qu'il désire garder l'utilisation 50-50. «Si on peut le faire toute l'année, on va le faire, a-t-il annoncé. Ils sont à un stade de leur carrière où ils doivent s'entraider et non se ''challenger''.»

• En fin de soirée jeudi, Yanick Jean n'avait toujours pas eu de nouvelles de la libération de l'attaquant russe German Rubtsov. Il ne pouvait donc pas se prononcer sur sa présence dans l'alignement en fin de semaine. Avec les blessures à Zachary Lavigne et Mathieu Desgagnés, il fera appel à un joueur affilié si Rubtsov n'obtient pas le feu vert pour affronter les Voltigeurs et le Phoenix...

• Atteint d'un tir à l'entraînement mercredi, le défenseur Olivier Galipeau a été quitte pour une bonne frousse et quelques points de suture. Il portera une visière complète en fin de semaine...