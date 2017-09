Le Chinook bataillera pour le AAA samedi

Entraîneur-chef de l'équipe chicoutimienne, Sébastien Sylvestre a indiqué que ses protégés avaient une première chance d'évoluer dans le circuit provincial AAA l'an prochain en l'emportant samedi. Mais tout ne sera pas perdu s'ils subissent un revers. « La finale de la Coupe Promotion ne va servir à rien d'autre que de déterminer qui est la meilleure équipe inscrite au tournoi. Il y a quatre places disponibles en AAA. Les deux équipes en dernières positions du circuit AAA vont perdre leurs places (démotion vers le AA) au profit des deux finalistes de la coupe, et les deux autres avant-dernières au classement vont jouer un match de barrage contre les deux équipes qui auront perdu en demi-finale.

En quart de finale en août, le Chinook avait blanchi Brossard 2-0. « C'est un match qui n'avait pas été facile, mais pas difficile non plus », souligne l'entraîneur-chef.

Samedi, le Chinook pourra miser sur un alignement quasi complet. Seulement deux joueurs manqueront à l'appel, soit le centre Justin Bergeron d'Alma (qui prend part à une compétition de patinage courte piste) et le polyvalent Samuel Pilote (blessé à un genou).

« On a confiance en nos moyens sans pour autant prendre l'adversaire à la légère », souligne Sébastien Sylvestre. « On peut battre n'importe quelle équipe AA au Québec et on l'a prouvé », dit-il en référant à leur titre de champions de la saison régulière et des séries de la Ligue de soccer Québec Métro (LSQM). « On s'attend à un match pas facile, mais je pense que nous aurons le contrôle de ce match. »

S'il atteint son objectif, le Chinook deviendra la deuxième équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean à gagner sa place en division AAA. En octobre 2012, la formation féminine U15 du Chinook, alors dirigée par Yves Lévesque, avait écrit une page d'histoire en étant la toute première équipe de la région à accéder au calibre AAA et avait disputé la saison 2013 dans ce circuit. En 2014, le Mistral U15 féminin de Jonquière avait tenté le coup, mais il avait été freiné dans le dernier droit, n'étant pas en mesure de remporter le match décisif qui lui aurait donné accès au niveau AAA.

En bref

Les adversaires de samedi ne seront pas totalement inconnus pour certains joueurs du Chinook, puisque quelques-uns d'entre eux se sont déjà affrontés à la Coupe Saputo il y a trois ans...

À l'exception d'orages, le match aura lieu beau temps mauvais temps. « Tant que le terrain n'est pas inondé et qu'il est praticable, on peut jouer », tranche-t-il...

L'admission étant gratuite, l'équipe espère pouvoir compter sur une belle foule de partisans dans les gradins du terrain jonquiérois...