Le fondeur Pascal Côté vise haut

Étudiant en science de la nature au Cégep de Chicoutimi, le jeune homme fait preuve d'un sérieux et d'une détermination à atteindre ses objectifs. Il a déjà commencé sa préparation et s'attend à pouvoir enchaîner avec l'entraînement sur neige dans environ un mois et demi. La période des Fêtes risque donc d'être très tranquille sur le plan festif pour le Chicoutimien. « La sélection est vraiment tôt dans la saison et ça s'annonce comme un parcours assez difficile. Je n'aurai eu qu'une seule course au Vermont avant les qualifications. (Pour l'instant), je fais beaucoup de courses de cross-country pour me mettre dans l'ambiance des compétitions. »

Le fondeur a reçu une bonne nouvelle au cours des derniers mois. Ski de Fond Québec l'a placé sur sa liste des sept athlètes masculins identifiés Relève. Il a d'ailleurs reçu une invitation à se joindre au Centre national d'entraînement Pierre Harvey, mais il a décliné l'offre pour cette fois-ci. « À 17 ans, j'aurais eu l'obligation de déménager, de changer de cégep et de participer à tous les camps, ce qui aurait fait en sorte que ma saison m'aurait coûté trois fois plus cher que ça me coûte présentement », explique-t-il.

De plus, en décidant de ne pas joindre les rangs de l'équipe du Québec, cela lui procurera une plus grande latitude pour choisir les compétitions qu'il désire faire. Cet été, j'ai participé à trois camps, un au Mont-Sainte-Anne, un à Charlevoix et un autre à Lac-Mégantic. Il court pour le club Nordique du Mont-Sainte-Anne. Cette année, je n'ai pas embarqué sur l'équipe du Québec même si je suis monté relève dans l'identification des athlètes. Cela lui laisse plus de latitudes pour choisir les courses qu'il désire faire, celles qui vont offrir le plus de points comme les circuits des Coupe Québec et Coupe Canada. « Ça me permettre d'avoir une préparation quasi parfaite. Et avec l'école, j'aurais une plus grande souplesse ; ce sera plus facile de faire un compromis avec les études », ajoute le jeune homme qui, même s'il profite du programme Alliance sport-études, ne souhaite pas étirer ses études plus qu'il faut. Cet automne, il s'est inscrit à cinq cours parce qu'il trouvait que « ça n'avançait pas assez vite. Ça prend de la discipline, mais c'est vraiment ce que je veux », affirme le fleuron du ski de fond régional.

« En plus, j'avais décidé de diminuer mon nombre de courses de vélo cet été, parce que je voulais au moins faire un été ici à m'entraîner pour savoir ce que c'était. »

Par rapport à la saison dernière, il ajoutera donc deux, trois courses de plus haut calibre. « La sélection pour les mondiaux va vraiment augmenter le niveau de compétition auquel je vais participer.

Les meilleurs au Canada seront présents et il y aura probablement des Américains parce je crois que ça va faire partie d'une coupe Nor Am. »