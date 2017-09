Léandre Bouchard, vainqueur du Trophée du crocodile

Léandre Bouchard se sera non seulement bien amusé en prolongeant son séjour en Australie, mais il ramènera aussi dans ses bagages une tête de crocodile, puisqu'il a remporté la 23e édition du Crocodile Trophy, une légendaire course de vélo de montagne comptant huit étapes en autant de jours.

Léandre a terminé les huit étapes en 27 h 15mn59.5, avec une avance de 1mn16.5 sur sont plus proche poursuivant et compatriote canadien Andrew L'Esperance (Forward Racing-Norco). Ce dernier l'a devancé de 15 secondes lors de l'étape finale, mais ce fut insuffisant pour espérer vaincre l'Almatois. Le duo a fini très loin devant le 3e prétendant au podium, le Néerlandais Eric Dekker qui a conclu avec un écart de 1 h 14mn35.8 de Léandre.

Léandre Bouchard a connu une excellente prestation en conservant le maillot du meneur durant les huit jours de cette course qui a réuni des coureurs de 17 pays. À l'issue des huit étapes, les participants ont roulé sur une distance de 660 km et gravi un total de 10 000 m de dénivelé !

Sur sa page Facebook, il dit avoir vécu « une expérience incroyable et une dernière étape qui a nécessité un effort soutenu de 55 minutes ». Le coureur de l'équipe BH-SRSuntour-KMC était évidemment tout sourire lorsqu'il a été couronné. « Je suis vraiment heureux d'avoir pu maintenir mon avance jusqu'à la fin. Surtout qu'Andrew (L'Esperance) a vraiment fini fort ces derniers jours. J'aurais aimé gagner la dernière étape -il a fini 2e derrière L'Esperance-, mais je suis content de remporter le titre au classement final », a commenté Bouchard après avoir franchi l'arrivée de la dernière étape, à Port Douglas.

Sur le résumé du site de la course, l'Almatois a également souligné qu'il avait été très impressionné par (la qualité de) l'événement et l'organisation. « Ç'a été une véritable aventure et j'ai vraiment aimé ma semaine », a-t-il déclaré.

Parmi les lauréats du jour, mentionnons aussi l'excellente prestation de l'Ontarienne Haley Smith (Norco Factory Team) qui a été la première femme au classement (14e au général) avec un temps total de 32 h 13 : 29.7. Rappelons également que Léandre Bouchard a décidé de poursuivre son séjour en Australie après les Championnats du monde de vélo de montagne (cross-country) où il a pris le 24e rang mondial de la classe Élite.