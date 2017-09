 Saguenay profitera de l'annulation du marathon à Montréal 

Jointe jeudi, la responsable de l'événement, Lina Tremblay, confirme que depuis mercredi, la page Facebook du Marathon du Fjord connaît un fort achalandage.

« On reçoit plein de questions. Tout le monde nous en parle ! Les gens nous disent que c'est merveilleux et qu'au moins, ils ne se seront pas préparés pour rien », mentionne celle qui espère recevoir plus d'inscriptions pour cette distance.

« J'aimerais en attirer au moins une centaine. L'an passé, nous avons eu 400 inscriptions pour toutes les catégories, soit le 5 km, le demi-marathon (21,1) et le marathon (42,2). Je m'attends à maintenir le nombre d'inscrits pour le 5 km et le 21,1 km, mais à plus de participants au marathon en raison du forfait de Montréal.

«Sur le parcours de la Zone portuaire, il y a de la place pour accueillir quelques centaines de plus. Concernant les conditions météo, c'est arrivé une fois qu'il y a eu du gel au sol à 7 h le matin, mais il n'y a jamais eu de neige. Et l'an passé, il a fait super beau et il n'y avait pas de vent, ce qui est rare sur le bord du Saguenay. Les conditions pour courir sont vraiment bonnes et le départ est quand même assez tôt (8 h). »

Pour le dernier événement de la saison de course dans la région, l'organisation propose une boucle de sept kilomètres, dont une bonne partie longe les rives nord et sud du Saguenay.

« Les boucles sont grandes et les gens peuvent nous voir passer plusieurs fois. De plus, le paysage est magnifique et c'est le seul marathon dans la région. C'est aussi la dernière course de la saison », souligne-t-elle.

Les coureurs intéressés peuvent s'inscrire en ligne sur le site de la Coupe Autocar Jeannois (www.coupeautocarjeannois.com). Il existe aussi un forfait hébergement/marathon avec l'hôtel Delta, incluant un menu spécial et le transport. La pré-inscription sur Internet se poursuit jusqu'au vendredi 6 octobre, à 17 h 59m59s et sur place, entre 7 h et 10 h 15 jusqu'à 15 minutes avant chaque course, au Hangar de la zone portuaire de Chicoutimi.