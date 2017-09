Les sports régionaux express

Noémie Côté se distingue

La gardienne de but native de Saguenay, Noémie Côté, a mérité la 3e étoile de la semaine dans le cadre de la Ligue de hockey collégial féminin, division 1. Porte-couleurs des Pionnières du Cégep de Rimouski, l'athlète de 19 ans s'est démarquée lors du premier match de la saison, arrêtant 27 des 29 lancers dirigés vers sa cage dans une défaite de 3-2 en fusillade face aux Cougars du Collège Champlain-Lennoxville. Moins de 24 heures plus tard, elle a fait face à 32 lancers et n'a accordé que deux buts. Malgré cette performance, les Pionnières ont baissé pavillon 2-1 lors de ce 2e match.

Cross des couleurs

Ça va bouger jeudi, au parc Rivière-du-Moulin de Chicoutimi, alors que plus de 1500 élèves des écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay (CSRS) envahiront les sentiers pour participer à la 19e édition du Cross des couleurs à compter de 10 h.

Montée des Héros

La 4e édition de la Montée des Héros au profit de la Fondation Hôtel-Dieu d'Alma aura lieu dimanche, au Mont-Lac-Vert. Il s'agit d'une course à obstacles dans un parcours qui propose 21 obstacles, dont six nouveautés spectaculaires. Au programme de la journée : animation, vue sur les obstacles, arrivée colorée des participants, vague dédiée aux enfants, participants costumés, remise des médailles et dévoilement du montant total amassé pour la Fondation. Le départ Élite est prévu pour 8 h. Le dernier de la journée est à 11 h 50 et le départ des enfants est à midi.

Léandre Bouchard

L'Almatois Léandre Bouchard trône toujours au sommet du classement après cinq des huit étapes de la courses par étape « Crocodile Trophy » en Australie. À l'issue de la 5e étape, la plus longue de la course, le vététiste a conclu au 3e rang. « Malgré tout, je minimise les dégâts au classement général en maintenant 1mn30 sur mon plus proche poursuivant », a-t-il indiqué sur Facebook. La 6e étape est de 102 km entre Skybury Coffee et Wetherby Station.