 Record de participants en vue à la Traversée du lac Saint-Jean à vélo 

La forte demande lors de la dernière édition a poussé le comité d'organisation à trouver une solution sécuritaire afin d'accueillir 100 coureurs et 200 aventuriers.

« L'an dernier, nous avons reçu plus de 700 demandes d'inscriptions. Comme nous ne négocions pas sur la sécurité, nous maintenons la course le samedi 17 février pour ceux qui veulent traverser le plus vite possible le Lac et ravir le titre de roi et reine du Lac. Et pour les aventuriers qui veulent relever le défi à leur rythme, nous offrons trois possibilités de traversée soit le samedi, et/ou le jeudi ou le vendredi », a expliqué le responsable de la Traversée, David Lecointre.

Et signe que l'événement est populaire, 30 minutes après le début des inscriptions en ligne, déjà 60 personnes avaient réservé leur place.

Les MRC Domaine-du-Roy et Maria-Chapdelaine et les municipalités de Péribonka et Roberval s'impliquent financièrement dans l'aventure, car elles croient au potentiel de développement de la Traversée.

D'ailleurs, une somme est réservée pour entretenir de façon plus permanente un sentier entre Roberval et Péribonka pour y greffer de nouvelles activités. « Nous avons un équipement qui permettra de souffler le sentier et bien l'entretenir pour notre événement, mais aussi pour d'autres fins. Nous lançons l'invitation à d'autres personnes d'organiser des épreuves. Pourquoi pas un marathon, des courses de traîneau à chien ou une course de ski de fond ? L'avenir est là. Il faut faire vivre une expérience hivernale aux gens », a-t-il affirmé.

D'ailleurs, cette année des Européens vont passer une semaine dans la région en marge de leur participation à la Traversée du lac Saint-Jean à vélo. Une entreprise de la région leur organise une série d'activités dont dormir sur le grand désert blanc qu'est le Piekuagami.

De plus, 20 % des places sont réservées pour la clientèle internationale. Déjà des participants de la France, de la Belgique, de l'Espagne et des États-Unis ont démontré de l'intérêt.

Président d'honneur

Pour sa 5e édition, la présidence d'honneur de la Traversée du lac Saint-Jean à vélo a été confiée à Stéphane Saint-Martin de Desjardins Entreprises. « Desjardins est fier de s'associer à la Traversée du lac Saint-Jean à vélo, car cet événement permet de découvrir le potentiel hivernal de notre région. Je suis très flatté que l'organisation ait pensé à moi comme président d'honneur. Comme je suis un amateur de fatbike, je m'engage à relever ce défi et j'invite les gens à s'inscrire à ce défi unique », a-t-il déclaré. Les Caisses Desjardins du Lac-Saint-Jean contribuent également à la réussite de cette édition.

Grand Prix du tourisme

Par ailleurs, la Traversée du lac Saint-Jean à vélo fait partie des trois finalistes des Grands Prix du tourisme canadien 2017 de l'Association de l'industrie touristique du Canada dans la catégorie Tourisme d'aventure et plein air.