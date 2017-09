Marquis entame la Coupe Davis junior

Le tirage au sort du tournoi a été effectué lundi et le Canada a trouvé une place dans le groupe A, aux côtés de la République tchèque, du Pérou et du Japon. La République tchèque est semée numéro un pour cette édition 2017 de la Coupe Davis junior et elle sera la première rivale du Canada, mardi. Alex-Antoine Marquis jouera le deuxième match en simple.

La Coupe Davis junior est une compétition internationale réservée aux joueurs de 16 ans et moins. Pour la ronde préliminaire, les 16 équipes qualifiées sont réparties en quatre groupes. À la conclusion d'un tournoi à la ronde, les deux premières de chaque groupe passeront en quart de finale.

Au cours des dernières années, le Canada a connu sa large part de succès sur cette scène. Champion en 2015, il s'est incliné en finale par 2-1 face à la Russie, l'an dernier. L'affrontement s'est décidé lors du troisième et dernier match, celui en double, quand Félix Auger-Aliassime et Chih Chi Huang ont baissé pavillon devant leurs rivaux russes.

En Hongrie, outre le jeune joueur de l'arrondissement de La Baie, Justin Boulais et Nick Lagaev représentent le Canada.

Depuis sa création en 1985, la version junior de la Coupe Davis a vu passer des joueurs comme Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Angelique Kerber, Simona Halep et Agnieszka Radwanska.