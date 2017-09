La région termine au cinquième échelon

La délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean a pris la cinquième position, en fin de semaine, au classement général de la septième édition du Championnat interrégional de golf junior présenté au Club de golf Cornwall. Cette compétition a mis en vedette des golfeurs de 16 ans et moins de sept régions de la province. Pour l'occasion, chaque équipe était formée de six garçons et de deux filles.

Le championnat a été disputé selon la formule Stableford (un point pour un boguey, deux points pour une normale, trois points pour un oiselet, etc). La première ronde a pris la forme d'un Vegas à deux (deux balles, meilleure balle) et la deuxième a été disputée en coups alternatifs. À ce jeu, les représentants du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont amassé 40 points.

Le meilleur résultat régional a été signé par Thomas Morissette et Nicolas Guy Landry, qui ont terminé en deuxième place au classement juvénile en coups alternatifs. Ils ont également obtenu une cinquième position lors de la ronde deux balles, meilleure balle.

Vincent Lemieux et Jérémy Pelchat (6e en coups alternatifs et en Vegas) ont défendu les couleurs régionales en division bantam, tout comme l'ont fait Matthew Dufour et Julien Savard (deux cinquièmes places) en catégorie pee-wee. Chez les filles, Amélie Boutin et Sarah-Maude Lefebvre ont terminé deux fois au cinquième échelon.

Le championnat a été dominé par les golfeurs et les golfeuses de la région de Montréal-Sud. Ils ont remis la main sur un titre obtenu en 2014 et 2015 en récoltant un total de 72 points. Ils ont devancé dans l'ordre Ottawa (69), Montréal-Nord (61) et les Cantons-de-l'Est (51).