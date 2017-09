Dave Bouchard, l'exemple du joueur visé

Après un séjour de quatre saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de 2003 à 2007, Dave Bouchard a passé trois ans dans l'entourage de l'équipe senior de Jonquière (le 98,3 du circuit AA et les Marquis de la Ligue nord-américaine de hockey). Il s'est ensuite tourné vers des ligues pour adultes et différents tournois qui meublent chaque saison de hockey au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les ligues et les tournois qui acceptent les joueurs qui présentent un cheminement similaire au sien.

La naissance de la Ligue de hockey senior du Lac au Fleuve lui offrira la possibilité de refaire partie d'une équipe régulière au sein d'un circuit officiel et il en est très heureux.

« Ça fait longtemps que j'espérais avoir une ligue senior dans la région, raconte celui qui vient d'être nommé capitaine de l'équipe de Jonquière. L'idée de Bob Desjardins m'a accroché tout de suite. C'est ce que je recherche. Ça fait longtemps que je m'ennuie de la compétition. Jouer pour le fun, c'est autre chose.

« Ça doit faire environ six ou sept ans que je n'ai pas joué dans une ligue officielle de compétition. J'ai joué deux ans avec le 98,3 dans le senior AA. À ma dernière année, l'équipe était dans la Ligue nord-américaine de hockey. »

À titre de capitaine de l'équipe de Jonquière, il aura principalement le mandat de s'assurer que tous les joueurs marchent dans la même direction. Il espère tout simplement donner l'exemple et rallier l'ensemble de l'équipe autour de lui.

Dave Bouchard souhaite aussi que d'autres anciens de la LHJMQ ou de la LNAH suivent ses traces et se laissent tenter par la première saison de la LHSLF.

« Je pense qu'on va être capable d'amener des gars pour avoir une équipe compétitive, indique le hockeyeur jonquiérois maintenant âgé de 30 ans. Je parle au monde autour de moi aussi. Je connais des gars qui pourraient être intéressés, mais ça branle dans le manche encore. On travaille là-dessus pas mal toutes les semaines. »

Le camp d'entraînement de la formation de Jonquière débutera le 30 septembre, à 20 h 30, au Foyer des loisirs. Une invitation est d'ailleurs lancée à tous les joueurs de l'arrondissement de Jonquière et des environs qui souhaitent tenter leur chance. Le camp est ouvert à tous les intéressés.

L'équipe est aussi à la recherche de bénévoles pour occuper différentes fonctions pendant ses matchs à domicile, le samedi soir. Dans les deux cas, il est possible d'obtenir plus de renseignements en communiquant avec Bob Desjardins sur sa page Facebook ou par courriel (bob21@videotron.ca).