Motocross: de bons jeunes qui poussent

«Une fois de plus, la saison est un beau succès. Nous avons eu beaucoup de monde et nous sommes très satisfaits de la réponse des participants. Nous avons aussi accueilli plusieurs nouveaux coureurs. C'est une belle réussite», souligne le président. Le club compte une centaine de membres. Lors de certains événements, comme au nouveau site d'Alma, l'organisation a accueilli 142 inscrits. Dimanche, sur la piste ProX de Shipshaw, un peu plus d'une centaine de coureurs ont pris part à la finale.

«Nous avons aussi de bons jeunes qui poussent, dont Maxime Villeneuve et Jérémy Gagné. Ils sont de catégorie Intermédiaire, mais ils courent chez les Pros et ils finissent bien. Ce sera pas long que ce sera la relève du Pro. La soeur de Maxime, Sarah-Kim, est elle aussi surprenante», souligne Rémy Labeaume.

Pas de successeurs

D'autre part, même si le club a obtenu une bonne participation aux différentes étapes, le président Labeaume estime qu'il vaudrait mieux resserrer le calendrier de courses pour terminer la saison au plus tard lors du long congé de la fête du Travail. «Quand l'école commence, on sent que c'est plus difficile (attirer les coureurs).»

Enfin, au début de la saison, M. Labeaume avait invité les adeptes du motocross désirant prendre la relève à se manifester, mais en vain. «On aurait aimé que quelqu'un s'avance et s'offre de plein gré comme nous l'avions fait, Mario (Tremblay, vice-président) et moi. Ça permettrait d'assurer une bonne transition. On a tendu des perches, mais personne n'a voulu prendre la relève», explique-t-il, un peu déçu.

Le duo a donc décidé de poursuivre l'aventure l'an prochain. «J'en ai parlé avec Mario et avec ma conjointe qui nous donne un bon coup de main et on ne veut pas que le club tombe. On a tellement eu de belles années. On a un beau club avec une belle gang. C'est sûr qu'on aurait préféré passer le flambeau, mais on ne veut pas mettre le club dans le pétrin.»

Podiums de Saguenay

Le classement de dimanche se décline comme suit: en classe Pro, Gabriel Tremblay a devancé David Tremblay et Dave Huard; chez les Vétérans pro: Simon Fortin est premier, suivi de Dave Kelly et de Mario Tremblay; en Intermédiaire, Marc-André Tremblay s'est imposé, suivi de Samuel Power et de Maxime Villeneuve; en Vétéran junior: Pier-Luc Houle a gagné devant Sylvain Côté et Carl Simard; en Junior A, Xavier Bergeron l'a emporté devant Dave Pilote et Jordan Lebel; en Junior B, Jérémy Côté a été couronné devant Éric Villeneuve et Gabriel Gagné; en 85cc, Jordan Lebel a mené le bal, suivi de Dylan Blais et de Joey Parent, et enfin, chez les dames, Sarah-Kim Villeneuve a poursuivi sa domination, suivie de Janylie Harvey et de Cynthia Boily.

Le classement final de la saison n'était pas disponible au moment d'écrire ces lignes.