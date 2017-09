Les Jeannois encaissent leur premier revers de la saison

Samedi, contre les Blues, les Jeannois ont dû se ressaisir pour arracher la victoire aux Blues, une formation qu'ils avaient blanchie 5-0 la semaine passée.

« On a eu de la misère parce que c'est une équipe qui a travaillé un peu plus fort que nous à un certain moment donné dans le match. Nos joueurs pensaient peut-être que ça allait être facile, mais dans l'adversité, on a joué une super bonne troisième période. On a été chercher un gros but et on n'a plus donné grand-chose à l'adversaire par la suite », relate l'entraîneur-chef des Jeannois.

Dans l'autre rencontre, même s'ils ont mieux joué, les Almatois se sont laissé emporter par les émotions et les visiteurs en ont profité. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, estime le pilote des Almatois, car ses protégés pourront en tirer une leçon.

« À aller jusqu'à la mi-match, les deux équipes s'équivalaient, même si c'était 4-0 pour eux. En première, nos adversaires ont été vraiment opportunistes. De notre côté, Marc-Antoine Massé s'est retrouvé avec deux échappées consécutives sans parvenir à marquer. Si on avait compté, ça aurait peut-être pu changer l'allure du match. Mais honnêtement, je n'ai pas aimé notre attitude quand c'est devenu 4-0. On a commencé à perdre de vue l'objectif et à mal gérer nos émotions. On s'est mis dans le trouble contre des adversaires qui sont parmi les meilleurs de la ligue. On a joué avec le feu et notre attitude a fait que ça a fini comme ça », a-t-il conclu.

En bref

• La 5e édition du Tournoi de golf au profit du club de hockey des Jeannois du Collège d'Alma aura lieu jeudi, à compter de 12 h 30, au Club de golf Lac-Saint-Jean. Il reste encore quelques places disponibles...

• Samedi prochain, les Jeannois inaugureront officiellement le début de la saison à l'occasion du match contre les Cougars du Collège Champlain-Lennoxville, programmé pour 14 h au centre Mario-Tremblay. Un tailgate précédera la rencontre et les jeunes du hockey mineur d'Alma seront invités à la cérémonie d'ouverture...