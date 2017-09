Y a-t-il trop d'événements sportifs liés ou non à de bonnes causes pour le dollar-loisir disponible dans la région? La question risque de se poser dans un avenir rapproché. Non seulement le nombre d'événements ne cesse de se multiplier et de se diversifier, mais dans plusieurs cas, les participants attendent de plus en plus à la dernière minute pour s'inscrire, ce qui complique grandement la tâche des organisations.

Un premier événement vient d'être annulé en raison des difficultés logistiques qu'entraînent des inscriptions de plus en plus tardives. DG d'Événements 123 Go, Frédérick Lessard a dû se résoudre à contrecoeur à annuler la 4e édition de la Course des zombies, qui devait être présentée au mont Jacob de Jonquière le 30 septembre.

En entrevue téléphonique, Frédérick Lessard explique que le rythme de la préinscription était trop faible par rapport à l'an dernier. «Les inscriptions ne roulent pas comme par le passé. Je constate, avec les événements que j'organise au fil des années, que de plus en plus de gens attendent à la dernière minute pour s'inscrire. Au point de vue logistique, c'est très lourd à supporter», fait-il valoir.

«Au cours des deux dernières éditions, l'événement avait attiré quelque 1000 participants. Historiquement, à pareille date, je suis à 50 % (d'inscrits) et là, je n'avais même pas 10 %. Les inscriptions ne roulent pas toutes. Ça devient quasi impossible à gérer sur le plan logistique. Il y a plein de choses que nous devons calculer, que ce soit le nombre de lunchs, la sécurité, l'encadrement, etc. En plus, il est de plus en plus difficile de recruter des bénévoles et il devenait difficile de prévoir le nombre de bénévoles en fonction de l'événement.»

«Lorsqu'on organise un événement, il y a une grande chaîne logistique à mettre en oeuvre et tout au long de ce processus. Malheureusement, compte tenu de plusieurs facteurs, dont le taux d'inscription et le nombre de bénévoles disponibles, après avoir consulté les partenaires et plusieurs conseillers, nous avons pris la décision d'annuler l'événement. Décision difficile qui s'imposait pour le bien de l'ensemble des acteurs impliqués», explique M. Lessard sur la page Facebook en précisant que les remboursements seront effectués au cours des prochains jours. «Les gens sont vraiment déçus et comme organisateur, ç'a été une décision dure à prendre», indique le DG, en mentionnant que l'annulation de l'événement implique aussi des frais. Frédérick Lessard tentera, au cours des prochaines semaines, de trouver une formule qui inciterait les gens à s'inscrire d'avance. Cela dit, pas question d'abandonner l'inscription sur place le jour de l'événement. «Pour moi, ça représente plus de la moitié des inscriptions», dit-il.