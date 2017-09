L'endurocross, un choix payant pour Rachel Pageau

« L'avenir appartient aux audacieux », dit-on. À n'en pas douter, Rachel Pageau fait partie de cette catégorie de gens qui n'ont pas eu peur de voir grand et ç'a été payant. La vététiste de 22 ans a en effet choisi de se consacrer à l'endurocross cette saison et ç'a été payant puisqu'elle domine sur le circuit de la côte Est américaine en plus de réussir un top-25 à deux reprises en Coupe du monde.

Bien connu dans le milieu du vélo de montagne cross-country, la Chicoutimienne a décidé de se concentrer sur l'enduro cette année, après avoir connu quelques succès dans cette discipline en fin de saison, l'an passé. « Ça m'a pris du temps à me décider, mais je suis vraiment contente de mon choix et je ne regrette rien», assure la dynamique athlète en entrevue téléphonique.

La Chicoutimienne a commencé sa saison en mars, sur la côte Ouest américaine, profitant d'un ''road trip'' pour acquérir de l'expérience en course sur les parcours de cette contrée. L'ambitieuse jeune femme avait planifié un calendrier de courses très chargé et c'est avec fierté que la meneuse au classement peut dire mission accomplie. « Depuis avril, j'ai couru toutes les fins de semaine, surtout aux États-Unis. J'ai eu deux ou trois fins de semaine libres. C'est quand même fou ! Il me reste encore quatre courses à faire et j'aurai pris part à 30 courses ( !) durant l'été. Je suis vraiment contente ! », lance fièrement celle qui court en classe pro féminine.

« Je suis vraiment contente parce que je m'en suis bien sortie. Mes parents me disaient que je ne réussirais jamais à faire tout ça et dans ma tête, je me disais qu'ils avaient sûrement raison, que j'en avais ben trop mis, que même si je réussissais à faire toutes ces courses, ça allait sûrement boguer quelque part. Mais j'ai réussi à tout faire ce que j'avais mis sur ma liste et à atteindre mes objectifs, sans support financier », poursuit-elle en riant.

Encouragée par ce premier tour de force, la petite bombe d'énergie n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Non seulement elle s'attend à remporter le titre de la série Enduro à la fin de la saison, mais elle projette de refaire la même saison de fou l'an prochain. « Je me dis que j'ai réussi à tout faire et à réussir sans soutien financier, je serai capable de le refaire. Alors, j'ai envoyé une dizaine de CV à des compagnies et à des équipes, car l'an prochain, je veux faire ça aussi ''big'', mais encore mieux. »

Bourses payantes

La Chicoutimienne avait presque l'obligation de réussir pour réaliser ses objectifs, puisque ses victoires lui permettaient de mettre la main sur des bourses intéressantes. « C'est vraiment ce qui m'a permis de faire la saison que j'ai faite, sinon je n'ai pas eu le temps de travailler beaucoup », mentionne la jeune femme qui, lors de ses deux fins de semaine libres, a travaillé avec des équipes cyclistes. On a pu la voir à l'oeuvre au Grand Prix cycliste de Saguenay.

Descente

En plus d'avoir remporté quasiment toutes les courses enduro, la Chicoutimienne a aussi pris part aux épreuves de descente souvent tenues aux mêmes endroits. « J'ai décidé de participer aux deux afin de maximiser l'expérience et l'entraînement. En ce moment, je suis la meneuse au classement en enduro et en downhill de la série sur la côte Est. »

En plus, la jeune femme vient d'amorcer un baccalauréat en kinésiologie à l'Université Laval qu'elle souhaite compléter en trois ans, pour ensuite entreprendre un bac en nutrition.