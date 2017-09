Dix ans pour le Double défi des deux Mario

Exploit physique doublé d'une aventure profondément humaine, le Double défi des deux Mario tiendra sa 10 e édition en deux étapes, du 6 au 8 février 2018 et du 9 au 11 février 2018, sur les glaces du lac Saint-Jean, entre le Village sur glace de Roberval et le Parc national de la Pointe-Taillon.

L'événement, qui a pris naissance sur les glaces du lac Saint-Jean, résulte de la rencontre de deux aventuriers, Mario Bilodeau et Mario Cantin, qui souhaitait trouver un moyen novateur d'amasser des fonds pour la fondation Sur la pointe des pieds.

« Lorsque nous nous sommes retrouvés sur les glaces Mario et moi, nous souhaitions trouver un moyen unique d'amasser des fonds, mais aussi, de sensibiliser la population à l'impact positif que la nature et l'aventure ont pour les jeunes en rémission du cancer. Le Double défi nous apparaissait alors comme la solution permettant aux participants de vivre une expédition hivernale avec tous les défis que cela comporte, et ce, tout en devenant des témoins privilégiés des bénéfices que peuvent apporter de telles expériences », souligne Mario Bilodeau, coinstigateur de l'événement.

Rio Tinto s'implique

Interpellés par la cause depuis plusieurs années, Rio Tinto et ses employés ont choisi cette année de faire un pas de plus dans leur implication en devenant présentateur officiel de l'événement.

« La fondation Sur la pointe des pieds est un précurseur dans le domaine de l'aventure thérapeutique, mais aussi par ses moyens de financement novateurs pour offrir année après année des expéditions gratuites à des centaines de jeunes. Rio Tinto est heureux de soutenir l'événement avec un appui financier de 45 000 $ au cours des trois prochaines années. C'est pour moi une fierté que de s'associer à ces pionniers et de se lancer dans l'aventure qu'est la traversée hivernale du lac Saint-Jean. J'invite toute la population à faire partie de cette grande aventure », a indiqué André Martel, directeur des opérations du site d'Alma de Rio Tinto, lors d'une conférence de presse. Ce dernier en sera à sa première traversée sur les glaces du lac Saint-Jean dans le cadre de ce défi.

Inscription

Les gens sont invités à s'inscrire seuls ou en équipe pour participer à l'une des deux étapes en février 2018. Au total, près de 100 personnes auront l'opportunité de relever ce défi seuls ou en équipe de deux, trois ou quatre personnes. À cela s'ajoute une équipe de bénévoles qui facilite l'encadrement et la gestion des risques de l'expédition sur les glaces.

Les équipes s'engagent à récolter des fonds pour la fondation Sur la pointe des pieds. L'expédition s'effectue en autonomie complète, en skis ou en raquettes, au rythme des aléas de dame Nature. Pour ceux et celles qui souhaitent réserver leur place au Double Défi des deux Mario, visiter le site www.pointedespieds.com.

Rappelons que depuis plus de 20 ans, la fondation Sur la pointe des pieds organise des expéditions d'aventure thérapeutique pour les jeunes atteints de cancer dans le but de les aider à réaliser leur plein potentiel. Ces jeunes reviennent changés, prêts pour un nouveau départ et forts d'une source de motivation qui les accompagnera tout au long de leur vie. Entre le 21 septembre et le 3 octobre, deux groupes de jeunes présentement en traitement ou en rémission d'un cancer se rendront sur le Réservoir du Poisson blanc pour une expédition thérapeutique en rabaska.