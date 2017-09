Les sports régionaux express

Serge Émond

Le Quotidien Le Quotidien Course des fées

La troisième édition de la Course des fées aura lieu le samedi 16 septembre, au Centre plein air Bec-Scie de La Baie. Plus de 300 participants sont attendus pour l'occasion. Une épreuve d'un kilomètre pour les jeunes et des courses et marches de cinq et dix kilomètres sont au programme. Au cours de la journée, les personnes présentes pourront aussi participer à une épluchette de blé d'Inde et visiter le nouveau pavillon d'accueil du Bec-Scie. Une partie des profits de la journée sera remise à la Fondation Sur la pointe des pieds, un organisme qui permet à des jeunes atteints de cancer de vivre des aventures thérapeutiques. Le début des activités est prévu pour 10 h.

Roy et Galipeau

Le tournoi des recrues de la Ligue nationale de hockey de Traverse City a trouvé sa conclusion mardi soir lorsque les espoirs des Blackhawks de Chicago ont battu les Blue Jackets de Columbus 3-2 en prolongation. Défenseur des Saguenéens de Chicoutimi, Olivier Galipeau a participé à cette finale pour le compte de Blackhawks. Il n'a pas amassé de point, mais a écopé d'une pénalité mineure. Galipeau a joué deux matchs au cours du tournoi et a obtenu une passe. Le tournoi a aussi regroupé six autres organisations de la LNH, les Hurricanes de la Caroline, les Red Wings de Detroit, les Stars de Dallas, le Wild du Minnesota, les Rangers de New York et les Blues de St. Louis. Ancien capitaine des Saguenéens, Nicolas Roy a inscrit deux buts et une passe en quatre parties au profit des Hurricanes. Son équipe a battu le Wild 5-0 dans le match pour la troisième place.

Repêchage de la LHSLF