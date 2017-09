Le babillard étudiant du RSEQ

Offre de services pour les écoles primaires

Le RSEQ Saguenay-Lac-Saint-Jean met en place pour la saison 2017-2018 différents sports pour le secteur primaire. Les activités ont pour but de développer les disciplines dans la région, et ce dans un cadre misant sur la participation, la compétition et le dépassement de soi. Les disciplines offertes pour la saison 2017-2018 sont le mini-badminton, le mini-basketball, le mini-cheer, le hockey cosom, le hockey sur glace, le mini-volleyball et le cross-country. Pour plus d'informations, les responsables des écoles peuvent contacter Keven Larivière au numéro 418-543-3532 (poste 1653).

Football juvénile division 3

Le premier match de la saison aura lieu le samedi 16 septembre, à 10 h. La Polyvalente Porte-du-Nord recevra l'équipe de la Polyvalente Jean-Du-Nord/Manikoutai. L'équipe de la Côte-Nord se joint à la ligue régionale scolaire du RSEQ Saguenay-Lac-Saint-Jean pour une première année.

Football cadet division 2b

L'Odyssée Lafontaine/Dominique-Racine et le Pavillon Wilbrod-Dufour évolueront dans la ligue du RSEQ Cantons-de-l'Est, cette saison. Pour leur deuxième match de la saison, les équipes régionales s'affronteront le dimanche 17 septembre, à 13 h, sur le terrain de l'UQAC.

Football juvénile division 2

Trois équipes régionales font partie encore cette année de la ligue interrégionale de football juvénile division 2, les Mustangs de l'Odyssée Dominique-Racine, les Lynx du Pavillon Wilbrod-Dufour et les Centurions de la Polyvalente Quatre-Vents. Après deux semaines d'activités, le Pavillon Wilbrod-Dufour est en tête du classement avec une fiche de deux victoires et aucune défaite. Les Centurions et les Mustangs occupent respectivement le cinquième et le sixième rang. Matchs à venir cette semaine : le vendredi 15 septembre, les Mustangs recevront la Polyvalente les Sentiers à 19 h, sur le terrain de l'UQAC. Le lendemain, le Pavillon Wilbrod-Dufour accueillera la Polyvalente Ancienne-Lorette. Le match débutera à 13 h 30.