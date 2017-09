 Une troisième victoire pour Sylvain Dion à l'Ultime Challenge 

Il a bouclé les 8,3 km en 51mn03, suivi de Sylvain Marco de Larouche (53mn53) et de Jean-Claude Duguay de Chicoutimi-Nord (54mn26). Chez les dames, Maude Gauthier de Chicoutimi a été la plus rapide avec un chrono de 1 h 11mn36, suivie de Krystelle Bachand de Saint-Honoré (1 h 18mn42) et d'Audrey-Ann Bouchard de Saint-Gédéon (1 h 34mn06). Au total, 631 coureurs (incluant l'élite) étaient inscrits à cette 4e édition.

C'est environ 200 participants de moins que l'an dernier, mais les organisateurs d'Événements 2M devraient être de retour l'an prochain pour une 5e édition.

Le Quotidien avait aussi une équipe de journalistes à cette 4e édition de l'Ultime Challenge à la Pulperie de Chicoutimi, soit Serge Émond, Jonathan Hudon, Mélanie Côté, Dominique Gobeil et Patricia Rainville. Tous ont relevé le défi haut la main et ont prouvé qu'en plus de couvrir sur le terrain, ils savent aussi fort bien courir.