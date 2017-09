Hockey collégial: excellent départ des Jeannois

La seconde victoire a fait particulièrement plaisir à l'entraîneur-chef des Almatois, Pascal Hudon, puisque les recrues se sont mises en valeur. « Nous avons eu une première difficile qui a permis à l'adversaire de prendre les devants 3-0. Puis, on s'est mis à jouer davantage selon l'identité de notre équipe, c'est-à-dire une équipe vaillante et rapide, et on a été beaucoup plus disciplinés, de sorte qu'on était 3-3 à la fin de la deuxième. On a marqué trois autres buts en troisième. On a une équipe de caractère et c'est plaisant à voir. Ce qui est aussi intéressant, c'est que même si nous avons plusieurs vétérans, les six buts d'aujourd'hui (dimanche) ont tous été marqués par nos recrues », de conclure Pascal Hudon. Les Jeannois disputeront deux matchs au Centre Mario-Tremblay samedi et dimanche prochain.