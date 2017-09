Le Chinook U16 champion des séries

Le Chinook affrontait l'Impact junior AA du Club Québec Centre qui, pour l'occasion, avait le droit d'insérer quatre joueurs du AAA pour compléter son alignement. Les Chicoutimiens ont eu de la difficulté à prendre leurs repères et l'Impact junior est parvenu à déjouer le gardien du Chinook, Vincent Leclerc, avec un tir dans sa lucarne droite.

Même s'ils tiraient de l'arrière 1-0 après la première demie, les joueurs du Chinook ont repris le jeu avec beaucoup de concentration et un jeu de pieds instinctif qui a contribué à leur succès tout au long de la saison régulière, en plus de faire preuve d'une défense hermétique. Leurs efforts ont finalement été récompensés, Jordan Bolduc, le plus jeune joueur du Chinook, parvenant à déjouer le gardien de l'Impact pour forcer la prolongation au grand plaisir de leurs proches venus les encourager. À la 3e minute de la première période de prolongation, le meilleur buteur de la saison régulière des Chinooks, Lamine Diallo, a déjoué le gardien de l'Impact junior grâce aux efforts combinés de trois de ses coéquipiers pour confirmer la victoire des Chicoutimiens.

Le Chinook U16 conclut une séquence de rêve, lui qui a été sacré champion des séries de fin de saison d'hiver en soccer à 7, vainqueur de la saison régulière d'été et des séries de la LSQM. L'équipe s'apprête maintenant à relever un autre défi de taille le 30 septembre, dans le cadre de la Coupe des promotions en AAA, alors qu'elle affrontera Pierrefonds au parc Saint-Jacques, à Jonquière.