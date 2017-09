Léandre Bouchard termine 24e aux Mondiaux

Bouchard est arrivé quatre minutes et quatre secondes derrière le Suisse Nino Schurter, champion du monde chez les élites. Jaroslav Kulhavy et Thomas Litscher ont complété le podium.

«Je suis content de ma course, a partagé Léandre Bouchard au réseau Sportcom. J'ai eu un bon départ qui m'a permis de me positionner 21e et je suis resté aux alentours de ce rang pendant la course. J'ai travaillé fort pour cette 24e place puisque ça bouge beaucoup au niveau international. Je suis content de terminer ma saison sur une bonne note!»

Spécialiste des conditions humides et boueuses, le cycliste régional a fait face à un parcours passablement différent de ce qu'il aime. Il a tout de même tiré profit des passages plus techniques de l'épreuve.

«La poussière rendait le pilotage difficile, surtout au premier tour, a résumé Bouchard. C'est la course la plus poussiéreuse que j'ai faite. La descente principale était très technique, mais c'était à mon avantage puisque je prenais du temps dans cette section. »

Andrew L'Esperance (44e), Derek Zandstra (45e), Evan McNeely (46e) et Raphaël Gagné (52e) étaient les autres Canadiens en action dans la catégorie élite.

Chez les femmes élites, les Almatoises Catherine Fleury et Rébecca Beaumont étaient présentes aux Mondiaux. Fleury n'a pas pris le départ en raison d'une commotion cérébrale, tandis que Beaumont se retrouvait en 41e place lorsqu'elle a été arrêtée avec un tour à faire.

Chez les moins de 23 ans, Anne-Julie Tremblay a terminé 23e malgré un bris de suspension en début de course. La Chicoutimienne participait à ses premiers Championnats du monde de vélo de montagne.