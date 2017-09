Challenger Banque Nationale: une 15e édition 2.0

Toutes ces nouveautés représentent des investissements d'environ 20 000 $ et ont été rendues possibles grâce à une aide accrue de Promotion Saguenay, ainsi qu'à un octroi de 25 000 $ du Gouvernement du Québec via son nouveau programme pour les événements sportifs internationaux, souligne le président Delisle. L'organisation a aussi recruté deux nouveaux commanditaires, soit l'hôtel Le Montagnais et la Voie maltée, qui s'ajoutent aux deux fidèles partenaires, Elkem et Tanguay. Une trentaine de partenaires contribuent aussi au bon déroulement du tournoi international féminin.

En plus de permettre au public de voir les vedettes montantes du tennis féminin, le comité organisateur du Challenger Banque Nationale de Saguenay se fait un devoir de garder l'accès à l'événement à l'un des prix les plus bas du circuit.

D'ailleurs, les gens pourront encore se procurer le passeport au coût de 25 $ en prévente jusqu'au 23 octobre, au Club de tennis intérieur Saguenay. Par la suite, il sera disponible au coût de 30 $. « Le passeport donne droit à 13 séances de tennis réparties sur 10 journées. On n'est vraiment pas cher, souligne Jean Delisle en mentionnant qu'ailleurs, le prix des passeports varie entre 60 $ et 90 $. « À Drummondville, par exemple, le passeport se détaille à 90 $. Ici, les loges sont offertes au coût de 250 $ alors qu'elles sont à 900 $ à Drummondville », fait-il valoir.

D'autre part, les séances de qualifications du premier week-end (samedi au lundi) sont évidemment gratuites pour tout le monde. Pour les moins de 12 ans, l'accès est gratuit pour les séances du mardi et du mercredi, tandis que pour les adultes et les 12 ans et plus, le tarif est de 5 $. Le tarif pour cette même clientèle passe à 10 $ les jeudi et vendredi, puis à 15 $ pour les demi-finales et finales du samedi et dimanche.

Bien sûr, l'organisation espère qu'en maintenant ses bas prix, le public se présentera en grand nombre. Les nouveaux aménagements permettent d'accueillir près de 700 spectateurs. « On aimerait bien remplir. C'est ça notre paye », de conclure le président du comité local du Challenger BN Saguenay.