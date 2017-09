Myriam Adam sur l'équipe nationale

Myriam Adam n'en est pas à sa première prestation de haut niveau. Durant la belle saison, l'athlète de 24 ans, qui vit maintenant dans la région de Montréal, fait aussi partie de l'équipe nationale de paracyclisme.

Outre Myriam qui évolue à l'attaque, on retrouve aussi une autre jeune femme dont l'histoire a marqué la région, soit Véronique Major de Québec qui avait eu les deux jambes sectionnées par un train lors d'un accident survenu en juin 2010. À l'époque, la Québécoise âgée de 20 ans était étudiante en ATM et elle avait impressionné par sa détermination à être heureuse malgré le drame vécue. Faut croire qu'elle a gagné son pari, elle qui sera sur l'équipe nationale pour une troisième année consécutive.

L'équipe nationale de hockey sur luge est également composée des attaquantes Émilie Robitaille (Saint-Jérôme), Raphaëlle Tousignant (Terrebonne) et Vanessa Racine (Saint-Jérôme), ainsi que la gardienne réserviste Sophie Forest.

L'alignement comprend deux gardiennes de but, quatre défenseures et neuf attaquantes, incluant 13 joueuses de la formation 2016-2017. Il comprend également deux autres joueuses réservistes. Les joueuses ont été sélectionnées par l'entraîneure-chef Tara Chisholm et l'entraîneur adjoint Derek Whitson, athlète de hockey sur luge ayant participé deux fois aux Jeux paralympiques. Des évaluateurs indépendants de la région de Newmarket en Ontario ont supporté les entraîneurs dans cette décision.

En plus d'un calendrier chargé pour l'équipe nationale, les dirigeants du Hockey sur luge féminin du Canada (Women's Sledge Hockey of Canada) se rendront à Newmarket, en Ontario, du 17 au 19 novembre 2017, pour accueillir les premiers Championnats canadiens de hockey sur luge féminin. Pour plus d'information sur l'équipe nationale féminine ou sur les Championnats canadiens, visitez le site www.canadianwomensledgehockey.com ou sur les médias sociaux : www.facebook.com/CSHWT et www.twitter.com/CSHWT.