Tir à l'arc: bonne récolte à Sherbrooke

Ainsi, dans le volet arc recourbé, Jean-Félix Morin (benjamin) et Jenny Boutin (cadet) ont chacun remporté la médaille de bronze. Dimanche, au Québec Open, la compétition éliminatoire a permis à Jean-Félix Morin et à Jenny Boutin de réitérer leur exploit du samedi en ramenant tous les deux une deuxième médaille de bronze, en plus de permettre à Anna Sentenac de rafler la médaille d'argent dans la catégorie benjamin féminin recourbé de l'Open.

« La victoire de Jenny Boutin a été des plus spectaculaires, car elle a arraché sa médaille à l'issue d'un tir de barrage déterminé par la flèche la plus proche », souligne l'entraîneur-chef du club Marc D. Gagnon dans un communiqué. La principale intéressée était très satisfaite de sa prestation : « Terminer de cette manière une saison où je me suis battue tout l'été contre des filles deux à trois ans plus vieilles que moi me fait vraiment plaisir. Ça m'encourage à voir plus loin et viser les plus hauts objectifs dès l'an prochain dans ma nouvelle catégorie », énonce-t-elle.

Quant à Anna Sentenac, sa médaille d'argent impressionne puisqu'elle en était à sa première participation à une compétition de ce calibre et qu'elle s'est initiée au tir à l'arc il y a à peine un an, dans le cadre du volet parascolaire offert à l'école Charles-Gravel.

Également entraîneur associé au groupe Performance tir à l'arc, Marc D. Gagnon revient satisfait de cette expérience. « Au cours de la fin de semaine, le groupe d'entraîneurs de Performance tir à l'arc a travaillé en équipe et cela a donné des résultats très satisfaisants, car nos archers ont remporté un total de 15 médailles, soit sept d'or, quatre d'argent et quatre de bronze, incluant les cinq du Club-école (de Saguenay). »