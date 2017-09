Les sports régionaux express

Johanne Saint-Pierre

Le Quotidien Le Quotidien Anne-Pascale Ouellet

L'Almatoise Anne-Pascale Ouellet a vu son nom inscrit comme première substitut de l'équipe féminine junior qui prendra part aux Championnats du monde de cyclisme sur route qui auront lieu à Bergen, en Norvège, du 16 au 24 septembre. Cyclisme Canada a dévoilé la composition des équipes dans les catégories des juniors hommes et femmes, des hommes de moins de 23 ans, et de l'élite féminine pour les épreuves du contre-la-montre individuel et de la course sur route. La sélection des hommes élite sera confirmée après les courses du World Tour qui se dérouleront à Québec et à Montréal du 8 au 10 septembre.

Montée des Héros

Les amateurs de défis sportifs ont rendez-vous à la 4e édition de la Montée des Héros le dimanche 24 septembre au Mont-Lac-Vert d'Hébertville. Cette année, le comité organisateur s'est éclaté en créant un parcours complètement nouveau, utilisant les vestiges de la tornade qui a frappé le site au printemps. Les coureurs auront droit à l'habituel panorama enchanteur, mais auront aussi à se mesurer à six nouveaux obstacles, dont un d'habilité en collaboration avec Paintball Lac-Saint-Jean. Outre les nouveaux obstacles et le parcours revisité, l'organisation innove avec un parcours pour enfant de 1,5 km, et ce, tout à fait gratuitement. Lors des trois dernières éditions, plus de 3300 participants ont répondu à l'appel. Les profits seront remis à la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma pour l'achat d'un appareil pour le département de la périnatalité. Inscription en ligne au coût de 65 $ sur www.la-montee-des-heros.adeorun.com ou auprès d'Alexandra Gilbert au 418-669-2000, poste 6625.

Agrandir Le trio a mérité la troisième position dans la catégorie équipe mixte, lors de la 6e édition de la course d'aventure estivale Fouraid des cadets de l'armée tenue dimanche dernier au centre d'entraînement des cadets de Valcartier. Photo courtoisie

Médaillés de bronze