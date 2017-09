Une belle expérience pour Anne-Julie

À sa toute première participation aux Championnats du monde de vélo de montagne, la Chicoutimienne Anne-Julie Tremblay a pu vivre une expérience des plus enrichissantes, en plus de recevoir une belle marque de confiance des dirigeants de l'équipe canadienne déléguée à Cairns, en Australie. La porte-couleurs du club Cyclone d'Alma a en effet été choisie pour prendre part à l'épreuve du relais mixte.

Cette année, une nouvelle formule a été mise de l'avant pour le relais par équipes, soit l'ajout d'une cinquième coureuse à chaque équipe. Chaque formation doit inclure une femme junior ou de moins de 23 ans, en plus d'un homme et une femme élite, un homme junior et un homme de moins de 23 ans. Le Canada a misé sur les olympiens Raphaël Gagné et Catharine Pendrel, le champion canadien Peter Disera, Holden Jones et Anne-Julie. Cette dernière a même eu la mission d'effectuer la dernière portion de la course.

Recevant le dernier relais de Pendrel, Anne-Julie s'est élancée en première place avec une minute d'avance sur toutes les autres nations. Cependant, la mission de Tremblay s'est avérée impossible à réussir, car elle était pourchassée par les « top guns » des autres nations, dont le champion olympique et du monde en titre, le Suisse Nino Schurter. La Saguenéenne a eu à batailler contre 8 à 10 des meilleurs coureurs élite et U23. C'est finalement la Suisse qui a enlevé les grands honneurs devant le Danemark et la France, tandis que le Canada a conclu au 10e rang.

Entraîneur-chef du club Cyclone, Jude Dufour était très heureux de la sélection de sa protégée pour ce challenge. « Ce qui est particulier, c'est que le Canada a été pratiquement la seule équipe à envoyer leurs filles à la fin. C'était particulier parce qu' (Anne-Julie) avait tous les meilleurs ''top guns'' à ses trousses. Elle avait une minute d'avance et je pensais qu'il ne restait que des filles pour le dernier relais, mais ce n'était pas le cas ! », raconte en riant Jude Dufour en entrevue téléphonique. « Elle m'a dit qu'elle avait vécu toute qu'une expérience (en se mesurant) avec cinq coureurs top niveau. Elle a même eu un petit accrochage avec l'Allemand Manuel Fumic, le meilleur élite de l'équipe nationale d'Allemagne. Elle n'a rien eu, mais lui est tombé », mentionne-t-il comme anecdote.

Cela dit, sa protégée est fort satisfaite de sa prestation. « Elle est contente de son temps. C'est un résultat intéressant qui augure bien pour la course de samedi (vendredi soir pour le Québec). C'est sûr que pour elle, c'est une expérience qui lui servira l'an prochain. »