Une épopée rocambolesque vers l'or

Dans le midget, à Pointe-aux-Trembles, la pluie a forcé les porte-couleurs de l'uniforme régional à disputer quatre rencontres lundi à la suite de leur victoire d'entrée de jeu samedi, 7-2 sur Québec. « Les gars se sont défoncés. On a pratiquement disputé le tournoi en une seule journée, de résumer l'entraîneur-chef de l'équipe, Billy Bilodeau. Je faisais seulement ''coacher'' et je n'avais plus de jambes. Je n'ose même pas imaginer les joueurs. »

Après l'avoir emporté 9-2 contre Louiseville puis 6-2 face à Lakeshore, ils se sont retrouvés en demi-finale face à Boucherville. « C'était notre troisième match de la journée et on voyait que la fatigue commençait à s'installer. On a fait quelques erreurs en début de rencontre et on tirait de l'arrière 10-4. Les gars y ont toujours cru et disaient qu'ils allaient le faire. On a ramené le pointage à 10-8 en sixième et en fin de septième, Marc-André Pinard nous a envoyé en finale avec un triple avec les buts remplis », raconte Billy Bilodeau, qui était appuyé par Jean-François Tremblay et Pierre-Alexandre Tremblay.

En finale, la formation régionale devait se débrouiller avec seulement neuf joueurs, mais se tirait très bien d'affaire face au Bas-Saint-Laurent. Le pointage était de 4-4 en 5e manche quand la pluie s'est encore mise de la partie. Devant l'impossibilité de reprendre la rencontre, il a été déterminé que les deux équipes remporteraient l'or. « On ne voulait pas faire remonter les jeunes à Montréal pour joueur deux manches de baseball », convient Billy Bilodeau, précisant qu'il s'agissait d'une première médaille régionale dans le midget. L'an dernier, il avait fait la même chose avec le bantam.

« Je suis bien content, mais je sais qu'on l'aurait gagnée pareil », annonce-t-il avec une confiance renforcée par la manière dont les siens se débrouillaient au bâton.

Dans le moustique, à Varennes, après deux victoires, les régionaux se sont inclinés 6-5 en demi-finale face à Saint-Basile. Ils ont rebondi quelques heures plus tard en signant une victoire de 11-3 sur la Côte-Nord pour mettre la main sur le bronze. Du côté de l'atome, au même endroit, deux défaites ont signifié l'élimination pour la formation du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans le pee-wee, après deux victoires, les locaux ont été éliminés par les Expos de Bois-des-Filons, au compte de 6-4. Finalement, dans le bantam, après deux revers, les régionaux ont remporté leur match de classement, 7-6 sur Saint-Romuald.