Victoire d'entrée de jeu pour Caron et les Jeannois

«Je suis vraiment content. On s'est battus très fort», a laissé tomber le nouvel entraîneur-chef, très satisfait de l'application des consignes par ses troupiers.

«On a dit qu'on devait travailler et c'est exactement ce qu'on a fait, a-t-il fait remarquer. On n'a pas un gros groupe de joueurs, mais on est talentueux. Passé le talent, les gars ont le coeur gros. C'est cette mentalité de travaillants d'un bout à l'autre qu'on veut mettre en place. Les gars ont tout donné, sans exception. On est définitivement dans la bonne direction.»

L'attaque aérienne des Jeannois a fait des ravages avec des gains de 220 verges. Les visiteurs ont arraché seulement 137 verges au total, en plus de commettre cinq revirements. Ils menaient tout de même au troisième quart après leur deuxième touché de la rencontre. Jean-Philippe Cordero a rejoint Xavier Asselin pour une troisième fois de la rencontre dans la zone payante et l'unité défensive a fait le reste du travail. Le secondeur Vincent Thivierge a été particulièrement efficace avec 9,5 plaqués et un sack du quart-arrière adverse. «La défensive a été notre grosse unité dans cette rencontre. Dans les moments difficiles, ils ont réalisé les gros jeux. C'est vraiment une victoire d'équipe», d'estimer Jean-Philip Caron.

Les Jeannois évolueront de nouveau à domicile la semaine prochaine. Ils recevront vendredi soir les Couguars du Cégep de Chicoutimi qui ont perdu leur match inaugural, 42-18, face à leurs rivaux des Gaillards du Cégep de Jonquière.