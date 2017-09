Grands prix cyclistes: des visages familiers à Saguenay

Plusieurs coureurs qui seront en action à la 8e édition des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, les 8 et 10 septembre, font partie des visages connus des spectateurs du Grand Prix de Saguenay et des éditions saguenéennes de la Coupe des Nations U23.

Rappelons que 18 équipes réunissant des coureurs provenant de 13 pays et cinq continents prendront part aux deux seules épreuves nord-américaines de l'UCI WorldTour. À cela s'ajoutent deux équipes invitées, l'Israel Cycling Academy et l'équipe nationale du Canada. Dans la première, on retrouve Guillaume Boivin, qui a grandi dans la région et qui est un habitué du GP cycliste de Saguenay, ainsi que Benjamin Perry, vice-champion du GP de Saguenay 2016. Boivin et Perry étaient aussi de l'édition 2017. Ils pourront compter sur l'Estonien Mihkel Raim qui avait pris le 3e rang au classement final de 2016.

Le Chicoutimien d'origine, Antoine Duchesne, qui a connu une année 2016 fabuleuse avec une participation au Tour de France et aux Jeux olympiques de Rio, sera à nouveau en piste sous les couleurs de l'équipe nationale. Il aura comme coéquipier le vainqueur de l'édition 2015 du GP de Saguenay, Matteo Dal-Cin, ainsi que l'Albertain Ryan Anderson, qui a lui aussi participé à quelques éditions de la Coupe des Nations (4e au final de 2009) et du GP en sol saguenéen.

Parmi les autres cyclistes que les amateurs de la région ont pu voir évoluer à Saguenay, mentionnons entre autres le Français Arnaud Démare (FDJ), gagnant de deux étapes de la Coupe des Nations 2011 et de la 4e étape de 2010. Dans l'équipe Sky, on retrouve le Colombien Sergio Luis Henao qui avait pris le 3e rang au classement final de la Coupe des Nations 2009.