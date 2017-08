Les sports régionaux express

La course en sentier du Cap Jaseux aura lieu le samedi 9 septembre au coût de 40 $ par adulte (18 ans et plus) et de 25 $ pour les juniors (8 à 17 ans). C'est gratuit pour les 7 ans et moins. Ce tarif sera majoré après le 5 septembre. Les gens sont invités à s'inscrire en solo ou en équipe. Les profits de l'événement seront versés à la Coop de solidarité du Cap Jaseux, ce qui permettra d'assurer le maintien des infrastructures, de préserver le milieu naturel de notre parc et de poursuivre son développement.