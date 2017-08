Les sports régionaux express

Le Canada s'est incliné à son dernier match de basketball des Universiades 101-96 face à l'Australie et termine au 10e rang du tournoi disputé à Taipei. Seul représentant du Réseau du sport étudiant avec la formation nationale, le Chicoutimien Alexandre Leclerc a obtenu une grande part de jeu avec 26 minutes sur le court, réussissant huit points. Il a également récupéré cinq rebonds. Alexandre Leclerc sera bientôt de retour avec le Rouge et Or de l'Université Laval pour une quatrième saison.